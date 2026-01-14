Дзюба готов вернуться в сборную России

Артем Дзюба сообщил о готовности вернуться в сборную России. 37-летний форвард «Акрона» забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах этого сезона.

– Вы готовы снова сыграть за сборную, если Кержакову засчитают гол в ворота сборной Германии в 2005 году?

– Если я буду достоин вызова в сборную России и буду не уступать другим. Считаю, что первую половину сезона в РПЛ я не уступил никому из российских нападающих. Если буду также демонстрировать хорошую игру, почему бы и не приехать в сборную?