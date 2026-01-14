Введите ваш ник на сайте
Дзюба готов вернуться в сборную России

Сегодня, 07:57
7

Артем Дзюба сообщил о готовности вернуться в сборную России. 37-летний форвард «Акрона» забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах этого сезона.

– Вы готовы снова сыграть за сборную, если Кержакову засчитают гол в ворота сборной Германии в 2005 году?

– Если я буду достоин вызова в сборную России и буду не уступать другим. Считаю, что первую половину сезона в РПЛ я не уступил никому из российских нападающих. Если буду также демонстрировать хорошую игру, почему бы и не приехать в сборную?

Еще по теме:
Дзюба ответил хейтерам: «Меня невозможно оскорбить или задеть» 1
Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались» 3
Дзюба впервые отреагировал на попытку Кержакова отобрать у него рекорд по голам за сборную России
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
Комментарии (7)
Император Бомжей
1768367808
Звучит конечно, так себе Реально думает, что никому не уступает, поэтому всего 5 мячей забил, не ну я считаю, что Карпин его больше не вызовет, шанс был, надо было больше забивать в матче)))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768371412
главное, чтобы пудель не прогнулся и не заявил, что готов вернуть в сборную это онанирующее недоразумение ради его псевдо-рекорда, установленного со всякими кубами и прочими гондурасами... Кержаков хоть с реальными сборными и на достойных турнирах их ставил, а не в левых товарняках....
Ответить
zigbert
1768373397
Ещё бы ему не вернуться,жаба душит что Кержаков его может догнать в списке бомбардиров.
Ответить
R_a_i_n
1768375796
Герой Тамбова и Люксембурга.
Ответить
Айболид
1768377560
"А товарищ Ленин очень хочет видеть вас в родном кишлаке."(с)
Ответить
шахта Заполярная
1768383475
Лучше в гостиницу вернись, там тебе приятней будет
Ответить
Mirak92
1768390015
сборная и рфс давно медийным шоу стало.
Ответить
