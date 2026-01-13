Канчельскис сравнил «Спартак» с «Манчестер Юнайтед»: «Их проблемы примерно из одной серии»

Андрей Канчельскис назвал «Спартак» и «Манчестер Юнайтед» середняками.

«Становится ли «Спартак» середняком? У многих клубов бывают такие очень долгие спады. По сути сейчас то же самое происходит с «Манчестер Юнайтед» – у них такой же спад, как и у «Спартака».

Оба клуба сейчас являются середняками и занимают пятые-шестые места, а не как раньше, когда боролись только за первое. У «Ливерпуля» кстати в своe время тоже такое было.

Проблемы у «Спартака» и «Манчестера» примерно из одной серии. Понятно, что рано или поздно из этой ямы оба клуба вылезут. Всe-таки это два именитых, великих и титулованных клуба.

У «Спартака» вообще самая большая армия болельщиков в стране, как и у «Юнайтед». Это факт. Поэтому повторюсь, из ямы эти клубы обязательно выйдут, но вопрос – когда? Тут уже ответа не будет ни у кого», – сказал Канчельскис.