Канчельскис сравнил «Спартак» с «Манчестер Юнайтед»: «Их проблемы примерно из одной серии»

Андрей Канчельскис назвал «Спартак» и «Манчестер Юнайтед» середняками.
«Становится ли «Спартак» середняком? У многих клубов бывают такие очень долгие спады. По сути сейчас то же самое происходит с «Манчестер Юнайтед» – у них такой же спад, как и у «Спартака».
Оба клуба сейчас являются середняками и занимают пятые-шестые места, а не как раньше, когда боролись только за первое. У «Ливерпуля» кстати в своe время тоже такое было.
Проблемы у «Спартака» и «Манчестера» примерно из одной серии. Понятно, что рано или поздно из этой ямы оба клуба вылезут. Всe-таки это два именитых, великих и титулованных клуба.
У «Спартака» вообще самая большая армия болельщиков в стране, как и у «Юнайтед». Это факт. Поэтому повторюсь, из ямы эти клубы обязательно выйдут, но вопрос – когда? Тут уже ответа не будет ни у кого», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» в последний раз становился чемпионом в 2017 году, «МЮ» – в 2013-м.
- Сейчас московская команда занимает 6-е место в РПЛ, а манкунианцы идут на 7-й строчке.
- Зимой оба клуба поменяли главных тренеров.