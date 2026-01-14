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Смородская разнесла «Локомотив» после ухода Баринова

14 января, 08:12
7

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из клуба Дмитрия Баринова.

  • Баринов перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
  • 29-летний полузащитник провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

«Я просто поражена, как «Локомотив» отпустил Баринова. Он капитан, воспитанник, был основным игроком команды. Таких обычно просто так не отпускают. Мне очень, что «Локомотив» потерял такого футболиста.

В данном вопросе я на стороне игрока по многим причинам. Дмитрий заслужил к себе очень внимательное и уважительное отношение своей игрой, работой на клуб. Он очень многое сделал для «Локомотива», – сказала Смородская.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий Смородская Ольга
Комментарии (7)
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Император Бомжей
1768367696
Жестко она прям разнесла, 18+ Самое жесткое интервью на бомбардире )))
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Бумбраш
1768372082
Разместите уже кто-нибудь бабу Олю,пусть успокоится.
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Майк85
1768373833
Локомотив не при делах, Баринов как маленький ребёнок поступил, предал своих, которые из него сделали личность в футбольной среде.
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САДЫЧОК
1768376139
Баба Клёпа разбушевалась.Еще раз доказывает, что все эти Смородские, Наумовы -это посторонние люди в нашем футболе. Баринову предложили на 40% меньше зарплату-он ушел.Локо он не нужен на большом окладе.Все нормально и логично.
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Foxitkuban
1768377833
По отношению к Смородской, глагол "разнесла" можно воспринять и в прямом смысле. Ей для этого достаточно просто пройти по офису Локомотива и пару раз неудачно повернуться.
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шахта Заполярная
1768383251
Баба-яга против.
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