Смородская разнесла «Локомотив» после ухода Баринова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из клуба Дмитрия Баринова.

Баринов перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.

29-летний полузащитник провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

«Я просто поражена, как «Локомотив» отпустил Баринова. Он капитан, воспитанник, был основным игроком команды. Таких обычно просто так не отпускают. Мне очень, что «Локомотив» потерял такого футболиста.

В данном вопросе я на стороне игрока по многим причинам. Дмитрий заслужил к себе очень внимательное и уважительное отношение своей игрой, работой на клуб. Он очень многое сделал для «Локомотива», – сказала Смородская.