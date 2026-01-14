Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Баринов перешел в ЦСКА, увольнение Рахимова, новый тренер «МЮ» и другие новости

Баринов перешел в ЦСКА, увольнение Рахимова, новый тренер «МЮ» и другие новости

Сегодня, 02:12

Баринов перешел в ЦСКА и эмоционально обратился к болельщикам «Локомотива»

Гурцкая назвал реальную сумму, за которую «Зенит» продал Жерсона

Хаби Алонсо впервые высказался об уходе из «Реала» – его тренерские идеи не принимали три футболиста

ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» отказались от игрока с 25 матчами за сборную Бразилии

«Барселона» объявила о первом зимнем трансфере

«Динамо» сделало конкретное предложение по бразильскому защитнику

«Рубин» объявил об отставке Рахимова по двум причинам

Клопп может возглавить «Реал», но при одном условии

ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам

Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате

«Манчестер Юнайтед» объявил имя нового главного тренера

Кубок Италии. «Рома» вылетела, пропустив на 90-й минуте
01:05
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале
00:59
«Акрон» интересуется нападающим «Краснодара»
Вчера, 23:53
Дзюба ответил хейтерам: «Меня невозможно оскорбить или задеть»
Вчера, 23:39
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
Кэррик высказался о назначении в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:58
«Ахмат» избавился от защитника
Вчера, 22:48
1
Зобнин ответил, в каком клубе хочет завершить карьеру
Вчера, 22:36
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил имя нового главного тренера
Вчера, 22:22
Канселу прокомментировал возвращение в «Барселону»
Вчера, 22:10
Зделар пожаловался на «Зенит»: «Я хотел остаться»
Вчера, 21:57
3
Канчельскис сравнил «Спартак» с «Манчестер Юнайтед»: «Их проблемы примерно из одной серии»
Вчера, 21:47
1
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Три футболиста «Реала» не принимали тренерские идеи Алонсо
Вчера, 21:21
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Мостовой оценил отставку Рахимова из «Рубина»
Вчера, 20:55
Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате
Вчера, 20:44
6
Генич не поверил словам нового тренера «Спартака»
Вчера, 20:33
2
Жена Алонсо отреагировала на уход мужа из «Реала»
Вчера, 20:20
2
Гурцкая объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова: «Есть два фактора»
Вчера, 20:08
4
Эмоциональное обращение Баринова к болельщикам «Локомотива»: «Я не Иуда»
Вчера, 19:57
13
«Барселона» повторно объявила о переходе Канселу: известна причина
Вчера, 19:45
ВидеоКарседо обратился к болельщикам «Спартака»
Вчера, 19:30
8
Селюк: «Смотрю, история с Жерсоном ничему «Зенит» не научила»
Вчера, 19:19
7
ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам
Вчера, 19:10
9
Все новости
