Глушаков предложил помощь Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков с юмором отреагировал на трансфер Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Полузащитник сменил команду во вторник за 2 млн евро.

В июле 2024 года он обещал не уходить в другой российский клуб.

Баринов обратился к болельщикам «Локо», попросив не считать его Иудой.

«Да не ссы ты😂давай на себя удар возьму, мне не привыкать😂Удачи», – написал Глушаков в комментариях под постом Баринова.