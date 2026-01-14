Глушаков предложил помощь Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков с юмором отреагировал на трансфер Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
- Полузащитник сменил команду во вторник за 2 млн евро.
- В июле 2024 года он обещал не уходить в другой российский клуб.
- Баринов обратился к болельщикам «Локо», попросив не считать его Иудой.
«Да не ссы ты😂давай на себя удар возьму, мне не привыкать😂Удачи», – написал Глушаков в комментариях под постом Баринова.
- Ранее под публикацией пошутил экс-спартаковец Александр Соболев.
- Сам Глушаков тоже покидал «Локомотив» ради другого московского клуба. В 2013 году он ушел в «Спартак».
Источник: «Бомбардир»