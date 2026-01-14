Введите ваш ник на сайте
  • «Поступил, как конь педальный»: реакция фанатов «Локо» на уход Баринова в ЦСКА

«Поступил, как конь педальный»: реакция фанатов «Локо» на уход Баринова в ЦСКА

Сегодня, 09:58
23

Болельщики «Локомотива» в комментариях реагируют на уход капитана Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Поступил он, как конь педальный. Много говорил, что хочет стать «Лоськовым нового времени», а по итогу запомнят его, как «второго Глушакова». Причем в ЦСКА он никогда своим не станет, потому что таких предателей презирают везде», – написал Павел Судоплатов и набрал 419 лайков.

«Во Иуда . Променял клуб на деньги . Желаем много травм и скорейшего завершения карьеры и провала шампиньонвского сезона в цэска», – добавил Сергей Богомолов (92 лайка).

«Закончилась сага, порвали баян

В армейскую конницу слил капитан», – таково мнение Анджея Кузнецова (166 лайков).

  • Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
  • 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.
  • Дмитрий – чемпион юношеского Евро-2013.

Источник: сообщество «Локомотива» в VK
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий
Cleaner
1768378735
Руководство Локо должно было продлить контракт со своим капитаном еще ПРОШЛОЙ ВЕСНОЙ. Вместо этого руководство Локо перед новым сезоном предложило Баринову ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ условия с понижением зарплаты в два с лишним раза! Это РУКОВОДСТВО у Локомотива ПЕДАЛЬНОЕ, а не Баринов!!!...(((((((((((((
Ответить
Bez Imeni
1768379280
нечего обсуждать...
Ответить
saf05
1768379934
Желаем много травм и скорейшего завершения карьеры. Вот оно отношение к Баринову. Паровозные скоты, недоумки. Чтобы такое желать человеку, каким нужно быть П.
Ответить
FWSPM
1768380368
Как конь педальный поступил дивеев. А этот пучеглазый поступил как обычный проводник ))
Ответить
alefreddy
1768383299
очень плохие пожелания такое могут пожелать неадекватные болелы
Ответить
subbotaspartak
1768383529
С летящего вагона на коня и в бой. Ковбой.
Ответить
odessakmv
1768383931
"Вот дебилы"! (с)
Ответить
Император 1
1768387960
Что они ноют, ушёл и ладно. Если ценный повысили бы зарплату. Если нет— чего расстраиваться.
Ответить
brаtskij
1768388557
Желать много травм может только отмороженный на всю голову как бандерлог. По тебе СВО плачет больной упырь.
Ответить
boris63
1768396715
Думаю таким болельщикам клуба в первую очередь надо винить рукамиводство клуба а не игрока, которого даже хотели сплавить сами.
Ответить
