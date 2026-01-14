«Поступил, как конь педальный»: реакция фанатов «Локо» на уход Баринова в ЦСКА

Болельщики «Локомотива» в комментариях реагируют на уход капитана Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Поступил он, как конь педальный. Много говорил, что хочет стать «Лоськовым нового времени», а по итогу запомнят его, как «второго Глушакова». Причем в ЦСКА он никогда своим не станет, потому что таких предателей презирают везде», – написал Павел Судоплатов и набрал 419 лайков.

«Во Иуда . Променял клуб на деньги . Желаем много травм и скорейшего завершения карьеры и провала шампиньонвского сезона в цэска», – добавил Сергей Богомолов (92 лайка).

«Закончилась сага, порвали баян

В армейскую конницу слил капитан», – таково мнение Анджея Кузнецова (166 лайков).