«Поступил, как конь педальный»: реакция фанатов «Локо» на уход Баринова в ЦСКА

Болельщики «Локомотива» в комментариях реагируют на уход капитана Дмитрия Баринова в ЦСКА.
«Поступил он, как конь педальный. Много говорил, что хочет стать «Лоськовым нового времени», а по итогу запомнят его, как «второго Глушакова». Причем в ЦСКА он никогда своим не станет, потому что таких предателей презирают везде», – написал Павел Судоплатов и набрал 419 лайков.
«Во Иуда . Променял клуб на деньги . Желаем много травм и скорейшего завершения карьеры и провала шампиньонвского сезона в цэска», – добавил Сергей Богомолов (92 лайка).
«Закончилась сага, порвали баян
В армейскую конницу слил капитан», – таково мнение Анджея Кузнецова (166 лайков).
- Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
- 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.
- Дмитрий – чемпион юношеского Евро-2013.
Источник: сообщество «Локомотива» в VK