Артига возглавил «Рубин»

Франк Артига стал главным тренером «Рубина», подписав с клубом контракт до лета 2027 года.
Штаб команды также пополнили специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо. В ближайшее время тренеры приступят к работе с командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января.
«Франк Артига – это качественный специалист, у которого уже есть за плечами опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков.
ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что наша команда будет показывать футбол, который привлечет ещe больше болельщиков на домашний стадион.
Франк долгое время работал в академии «Барселоны» с детскими и юношескими командами, воспитал много звезд мирового футбола: таких как Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Адама Траоре и других талантов.
Мы надеемся, что этот опыт поможет новому тренеру в работе в «Рубине» раскрыть новые имена среди воспитанников нашей академии. Желаю новому тренеру удачи и успешно справиться с большими задачами, которые перед ним стоят», – сказал президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.
- Испанский специалист сменил на посту главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.
- 49-летний Артигу ранее возглавлял ангольский «Петру Атлетику». До этого он работал в России с «Химками», «Родиной» и «Родиной-2».