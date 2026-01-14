Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артига возглавил «Рубин»

Сегодня, 12:35
2

Франк Артига стал главным тренером «Рубина», подписав с клубом контракт до лета 2027 года.

Штаб команды также пополнили специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо. В ближайшее время тренеры приступят к работе с командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января.

«Франк Артига – это качественный специалист, у которого уже есть за плечами опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков.

ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что наша команда будет показывать футбол, который привлечет ещe больше болельщиков на домашний стадион.

Франк долгое время работал в академии «Барселоны» с детскими и юношескими командами, воспитал много звезд мирового футбола: таких как Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Адама Траоре и других талантов.

Мы надеемся, что этот опыт поможет новому тренеру в работе в «Рубине» раскрыть новые имена среди воспитанников нашей академии. Желаю новому тренеру удачи и успешно справиться с большими задачами, которые перед ним стоят», – сказал президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

  • Испанский специалист сменил на посту главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.
  • 49-летний Артигу ранее возглавлял ангольский «Петру Атлетику». До этого он работал в России с «Химками», «Родиной» и «Родиной-2».

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Буссаиди Анис Артига Франк
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768384192
Все равно, не могу понять отставку тренера Рубина, какие задачи поставлены Артиги, попасть в Топ 3? Если нет, зачем было увольнять тренера, и так на седьмом месте идут, нормальное место для Рубина))
Ответить
andr45
1768389175
Выписали тренера аж из Конго) А почему не дали возможность поработать рассейским горе-специалистам? Тому же Аленичеву, Тихонову, Шалимову, Юрану, Григоряну, Корнееву, Семшову, ...?
Ответить
Главные новости
Воспитанник ЦСКА выпал из окна и умер
21:04
Комментарий «Спартака» по будущему Барко
20:07
1
Карседо раскрыл, кто будет капитаном «Спартака»
19:55
1
ВидеоТалалаев обматерил игрока «Балтики»: «Собирайся домой!»
19:09
4
Определен ответственный за результаты Карседо в «Спартаке»
18:51
7
Карседо высказался о борьбе за чемпионство со «Спартаком»
18:21
3
Кахигао сказал, вернет ли «Спартак» Чернова зимой
18:04
6
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
17:54
6
Фото«Динамо» продлило контракт с Бабаевым
17:40
7
В «Васко да Гама» ответили на предложение «Зенита» по Райану
17:36
3
Все новости
Все новости
Булыкин дал совет ЦСКА, кем заменить Дивеева
20:48
Карседо: «Когда зовет «Спартак», ты просто не можешь отказаться»
20:35
1
Рабинер оценил дебютную пресс-конференцию Карседо в «Спартаке»
20:24
1
Реакция фанатов ЦСКА на трансфер Баринова
19:18
3
Карседо вынес решение по Реброву и Романову в «Спартаке»
19:03
3
Зобнин ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
18:44
1
ФотоИгрок «Зенита» перешел в «Крылья Советов»
18:31
1
Карседо высказался о борьбе за чемпионство со «Спартаком»
18:21
3
Фото«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
18:15
1
Кахигао сказал, вернет ли «Спартак» Чернова зимой
18:04
6
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
17:54
6
Фото«Динамо» продлило контракт с Бабаевым
17:40
7
В «Васко да Гама» ответили на предложение «Зенита» по Райану
17:36
3
Карседо раскрыл, какой футбол хочет поставить «Спартаку»
17:26
8
«Леванте» запросил у ЦСКА 25 миллионов евро за Эйонга
17:14
7
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
16:48
8
Батраков рассказал о начале отношений с Подшибякиной, которая старше на 10 лет
16:40
5
Мостовой рассказал, какого предложения ждет от «Спартака»
16:27
1
Карседо назвал приоритетную задачу в «Спартаке»
16:22
6
Дзюба раскритиковал фильм, выигравший «Оскар»: «Людям просто впаривают это»
16:05
Стало известно, что Эмери сказал Карседо после его возвращения в «Спартак»
16:04
4
«Сижу все утро и угораю»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы
15:51
7
«Крылья Советов» объявили решение по игроку ЦСКА
15:30
ФИФА наложила трансферный бан на клуб РПЛ
15:20
3
Селюк предложил Корнееву спор на 10 миллионов рублей
14:59
2
Мостовой сочинил стихотворение с призывом к «Спартаку»
14:29
5
ФотоПоявилось расписание Зимнего кубка РПЛ
14:17
4
Дзюба раскритиковал российских футбольных экспертов
13:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 