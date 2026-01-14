Введите ваш ник на сайте
Названа сумма, которую запросили у «Зенита» за Джона Джона

Сегодня, 12:48
13

«РБ Брагантино» хочет получить от «Зенита» около 25 миллионов евро за трансфер атакующего полузащитника Джона Джона.

Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили за игрока 15 миллионов евро.

  • 23-летний Джон Джон в этом году провел за «Брагантино» 1 матч, забил 1 гол. В прошлом году бразилец сыграл за клуб в 51 встрече, отметился 13 забитыми мячами и 11 ассистами.
  • Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1768385410
Ещё один раб Изаур в Зените?... Так скоро на пляжах Капокабамы одни женщины только останутся. )) """"""""""""""
Ответить
Император Бомжей
1768386179
Ну как раз, продали за 27 и сейчас отдадут 25, то на то и выйдет)))
Ответить
vick-north-west
1768386975
Искатели рабов. Ну-ну. Ищите дальше. Гыгы
Ответить
Давид59
1768387670
Джон Джон приходи в Зенит Зенит. Заработаешь заработаешь (если хорошо сыграешь сыграешь).
Ответить
Semenycch
1768389830
Игрок неплохой, но разницы не сделает.
Ответить
NewLife
1768392296
Есть видео, как мистер Бин берет интервью у Элтона Джона и срашивает его, почему Элтон Джон, не лучше ли Джон Элтон ?))
Ответить
ziborock
1768393292
Вспомнился анекдот из фильма "Хищник": - Я ей говорю: "Какая у тебя большая ***ька, какая у тебя большая ***ька..." - А почему ты сказал дважды? - Я?! Это эхо!)
Ответить
Бумбраш
1768395449
За Джона Джона запросили лям лямов))))
Ответить
