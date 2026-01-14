Названа сумма, которую запросили у «Зенита» за Джона Джона

«РБ Брагантино» хочет получить от «Зенита» около 25 миллионов евро за трансфер атакующего полузащитника Джона Джона.

Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее сообщалось, что петербуржцы предложили за игрока 15 миллионов евро.