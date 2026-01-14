ЦСКА раскритиковали за увольнение Березуцкого

Комментатору «Матч ТВ» Михаилу Моссаковскому не понравился уход Алексея Березуцкого из штаба ЦСКА.

«Что бы ни было причиной ухода Алексея Березуцкого из ЦСКА, штаб армейцев потерял человека, который прекрасно знает специфику наших зимних сборов. Это потеря для штаба.

Особенно – сейчас, перед затяжной предсезонкой. С которой Фабио Челестини еще никогда не сталкивался. Для иностранных тренеров это часто сопряжено со сложностями. Опытный ассистент, способный дать правильный совет, в такой ситуации на вес золота», – написал Моссаковский.