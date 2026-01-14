Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА

В «Ростове» объяснили, почему клубу запретили регистрировать игроков в течение трех трансферных окон.

«У «Ростова» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии.

Трансфер футболиста летом 2024-го года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил.

Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», – говорится в сообщении «Ростова».