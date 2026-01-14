Введите ваш ник на сайте
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА

Сегодня, 16:48
8

В «Ростове» объяснили, почему клубу запретили регистрировать игроков в течение трех трансферных окон.

«У «Ростова» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии.

Трансфер футболиста летом 2024-го года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил.

Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», – говорится в сообщении «Ростова».

  • Бан от ФИФА в отношении клуба вступил в силу 13 января.
  • 25-летний Саравия провел за «Ростов» 20 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
  • Летом прошлого года уругваец перешел из клуба РПЛ в аргентинский «Бельграно».

Vasilisaktaleva
1768400371
Когда-то писали, что в телегах один обман по прогнозам на спорт. Есть сайт отличный и проверенный. Матч ТВ о них говорил. В любом поиске ищем «серебряный прогноз купить». До победы играют. Гарантии. КФ отличные.
Ответить
рылы
1768400376
ростов его покупал за 1,95 млн €. это им тыщ 500-700 на транш было не найти?
Ответить
Cleaner
1768400667
Раз с 2024 года Ростов не может отдать деньги Пеньяролю, значит дела в клубе СОВСЕМ ПЛОХИ! Максимум доиграют весеннюю часть чемпионата России. Потом будет БАНКРОТСТВО...
Ответить
ZAITZEFF2011
1768402839
А у нас в стране бо м жами другой клуб называют.
Ответить
Чугунный скороход
1768405001
А вэст Хэм перед ЦСКА ? Везде двойные стандарты.
Ответить
