Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА

В «Ростове» объяснили, почему клубу запретили регистрировать игроков в течение трех трансферных окон.
«У «Ростова» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии.
Трансфер футболиста летом 2024-го года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил.
Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», – говорится в сообщении «Ростова».
- Бан от ФИФА в отношении клуба вступил в силу 13 января.
- 25-летний Саравия провел за «Ростов» 20 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
- Летом прошлого года уругваец перешел из клуба РПЛ в аргентинский «Бельграно».