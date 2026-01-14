Введите ваш ник на сайте
Батраков ответил, перерос ли он уровень РПЛ

Вчера, 21:45
3

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем уровне.

– Визуально кажется, будто тебе очень просто даются игровые моменты в РПЛ. Ты чувствуешь, что перерос уровень лиги?

Нет, конечно. Мне есть еще куда расти и во многих аспектах прибавлять.

– По крайней мере, по результативным действиям равных тебе нет.

– Есть еще куда лучше, нет потолка. Хочу и 50 голов забить, стараюсь не останавливаться вообще.

– Что должно случиться, чтобы ты сел и сказал: «Ну все, я уже уровень РПЛ перерос, мне надо двигаться дальше»?

– Думаю, что такого не будет, если честно.

  • В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Батраков рассказал о начале отношений с Подшибякиной, которая старше на 10 лет 5
Агент Батракова намекнул, что выберет игрок – «Барселону» или «ПСЖ» 12
Назван лучший российский футболист 2025 года по версии журнала «Футбол» 5
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1768417329
Нормальная самооценка. Пусть играет и радует.
Ответить
Plyash
1768435564
Трезво мыслит парнишка , скромно , молодец . Дзюбле , однорукому быдлу , есть с кого пример брать .
Ответить
boris63
1768447874
Вот если ещё столько же забьёт, во второй половине чемпионата, будет вообще красота. Видно парень прибавил, по сравнению с прошлым сезоном.
Ответить
