Батраков ответил, перерос ли он уровень РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем уровне.

– Визуально кажется, будто тебе очень просто даются игровые моменты в РПЛ. Ты чувствуешь, что перерос уровень лиги?

– Нет, конечно. Мне есть еще куда расти и во многих аспектах прибавлять.

– По крайней мере, по результативным действиям равных тебе нет.

– Есть еще куда лучше, нет потолка. Хочу и 50 голов забить, стараюсь не останавливаться вообще.

– Что должно случиться, чтобы ты сел и сказал: «Ну все, я уже уровень РПЛ перерос, мне надо двигаться дальше»?

– Думаю, что такого не будет, если честно.