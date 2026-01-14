Батраков ответил, перерос ли он уровень РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем уровне.
– Визуально кажется, будто тебе очень просто даются игровые моменты в РПЛ. Ты чувствуешь, что перерос уровень лиги?
– Нет, конечно. Мне есть еще куда расти и во многих аспектах прибавлять.
– По крайней мере, по результативным действиям равных тебе нет.
– Есть еще куда лучше, нет потолка. Хочу и 50 голов забить, стараюсь не останавливаться вообще.
– Что должно случиться, чтобы ты сел и сказал: «Ну все, я уже уровень РПЛ перерос, мне надо двигаться дальше»?
– Думаю, что такого не будет, если честно.
- В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»