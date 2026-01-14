Зобнин ответил, считает ли себя легендой «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил свое значение для клуба.
– Хочу побить отметку в 300 игр за «Спартак». Для меня это действительно очень значимо. Когда я был мальчиком из Иркутска, я мог только об этом мечтать. Сейчас я уже иду к этой отметке. А что касается личного и академии, то я уже сказал, что я здесь готов помогать детям и хочу, чтобы мои дети были самые счастливые здесь. Чтобы они росли как футболисты и как личности.
– Ты легенда «Спартака»?
– Нет, я не считаю себя легендой «Спартака».
- 31-летний полузащитник в «Спартаке» с 2016 года: 291 матч, 21 гол, 19 ассистов.
- В конце декабря с ним продлили контракт до конца сезона-2026/27.
- Зобнин – воспитанник «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»