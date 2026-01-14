Зобнин ответил, считает ли себя легендой «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил свое значение для клуба.

– Хочу побить отметку в 300 игр за «Спартак». Для меня это действительно очень значимо. Когда я был мальчиком из Иркутска, я мог только об этом мечтать. Сейчас я уже иду к этой отметке. А что касается личного и академии, то я уже сказал, что я здесь готов помогать детям и хочу, чтобы мои дети были самые счастливые здесь. Чтобы они росли как футболисты и как личности.

– Ты легенда «Спартака»?

– Нет, я не считаю себя легендой «Спартака».