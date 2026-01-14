Реакция фанатов ЦСКА на трансфер Баринова

Болельщики ЦСКА в комментариях реагируют на покупку у «Локо» Дмитрия Баринова.

«Вот это доброе утро! Классно. Больших побед ЦСКА!» – написал Роман Кифоренко и набрал 165 лайков.

«У Зенита Лусиано забрали, у Локо Баринова, прям радуют этой зимой», – добавил Димка Стиль (103 лайка).

«Успехов Баринову в нашем клубе», – написал Артем Пирожок (15 лайков).