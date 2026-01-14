«Оренбург» подписал игрока из «Институто»

«Оренбург» заключил соглашение с атакующий полузащитником Дамианом Пуэблой из «Институто».

«Пуэбла – воспитанник аргентинского «Расинга», выступал за молодeжную команду «Бока Хуниорс», с января 2023 года играл за «Институто». Benvenido, Damian», – говорится в сообщении «Оренбурга».

По данным журналиста Ивана Карпова, «Оренбург» заплатил 1 миллион долларов за 50% прав на игрока. Еще 40% станут обязательными для выкупа за 750 тысяч евро, если клуб РПЛ не продаст хавбека до конца сезона-2026/27.