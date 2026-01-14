Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий похвалил Заболотного: «По этому компоненту он лучший нападающий в мире»

Слуцкий похвалил Заболотного: «По этому компоненту он лучший нападающий в мире»

Вчера, 21:17
2

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий похвалил форварда «Спартака» Антона Заболотного.

«Если нужно разбежаться лицом к своим воротам и чиркнуть мяч, то Заболотный лучший нападающий в мировом футболе по этому компоненту. Лучше человека не существует в этом», – сказал Слуцкий на ютуб-канале FONBET.

  • Заболотный перешел в «Спартак» летом 2025 года на правах свободного агента.
  • Форвард провел 14 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.
  • Заболотный вскоре может покинуть «Спартак».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Спартак Шанхай Шэньхуа Заболотный Антон Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1768417550
"Мастер спланированных случайностей".
Ответить
boris63
1768447472
Лёня приколист.
Ответить
