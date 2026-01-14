Слуцкий похвалил Заболотного: «По этому компоненту он лучший нападающий в мире»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий похвалил форварда «Спартака» Антона Заболотного.
«Если нужно разбежаться лицом к своим воротам и чиркнуть мяч, то Заболотный лучший нападающий в мировом футболе по этому компоненту. Лучше человека не существует в этом», – сказал Слуцкий на ютуб-канале FONBET.
- Заболотный перешел в «Спартак» летом 2025 года на правах свободного агента.
- Форвард провел 14 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.
- Заболотный вскоре может покинуть «Спартак».
Источник: «Бомбардир»