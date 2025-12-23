Введите ваш ник на сайте
Радимов: «Спартак» выкинул четыре года из истории»

Сегодня, 16:39
9

Владислав Радимов раскритиковал руководство «Спартака» за выбор тренеров.

– Мы знаем, что спартаковцы могут хорошо играть. Но разобраться с составом Станкович так и не смог. И очень сложно понять – у тебя есть состав, ты прибавил в прошлом году, была великолепная осень. Но вдруг он начал шарахаться.

И эта проблема «Спартака» – от хорошего они стали искать лучшего. И какой-то бред получился: купили игроков на такую сумму, но цельного футбола так и не показывали.

Просто катастрофа получилась. Но руководство, спортивный директор должны это переводить в нормальное русло, потому что так нельзя – выдать хороший отрезок, а потом все сломать.

Ну и, имея двоих таких игроков, как Барко и Жедсон, «Спартак» должен показывать более яркую игру. Такой связки нет ни у одной другой команды, и с такими футболистами ты должен легко вскрывать обороны соперников ниже классом. А они еле-еле забивали по одному мячу.

Так что организовать этого Станкович так и не смог, и вполне логично покинул команду. И тут хочется еще раз вспомнить историю про то, что контракт с ним продлили после четвертого места в прошлом сезоне, после вылета из Кубка... Можно было просто не продлевать!

До этого были эксперименты с Абаскалем – он в «Спартаке» явно делал первые шаги с громким клубом, дали заработать денег. Он в итоге начал над всеми издеваться, лепил непонятно что. Уволили.

Потом привезли человека с именем, но с именем игроцким – и попадаете в ту же яму. То есть вы четыре года из истории «Спартака» выкинули просто своим управлением.

– У «Спартака» есть шанс еще спасти сезон?

– Ну как – спасти... «Спартаку» нужен системный человек, стабильность. А где она? Давным-давно понятно, что команде нужны крайние защитники – купили Самошникова, который только лечится. Приобретается Рябчук за 7 млн евро...

Мне кажется, за эти деньги можно было сделать что-то лучшее. Так что исправить сезон – точно нет, а вот подойти к следующему с каким-то багажом можно.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидера – 11 очков.

Еще по теме:
Радимов определил «теневого конкурента» в чемпионской гонке РПЛ
Радимов призвал больше не звать Дзюбу в сборную: «Это будет уже полная порнография» 11
Радимов – об уходе Гафина из «Динамо»: «Будет очень большой скандал, когда детали станут достоянием общественности» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
FROLL007
1766497598
Спиртяк завис в шестёрках уже 20 лет. Глухой середняк! Гыгыгы
Ответить
Snek
1766499161
Подумаешь, Федун 20 лет из истории Спартака выкинул.
Ответить
ziborock
1766499164
Более 10-и лет знаю двух человек которые постоянно о Спартаке судачат - Радимов и Факед! Фанаты!))))
Ответить
ziborock
1766499508
Я догадывался что Радимов тупой, но открыв рот он развеял все мои сомнения!) "они еле-еле забивали по одному мячу" сказал он про Барко и Жедсона...Ау, Буланов, и Барко и Жедсон забили в ЧР больше чем Соболев, Педро, Энрике, Гонду и Вендел. Про Жерсона вообще молчу! Ну нихрена этот тип не знает про Зенит!)))
Ответить
NewLife
1766500242
Если бы я был такой умный, как моя Сара потом)
Ответить
СильныйМозг
1766501573
Делаем вывод: для спартака, основным направлением остаётся одно, обосраться по полной.
Ответить
