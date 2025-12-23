Радимов: «Спартак» выкинул четыре года из истории»

Владислав Радимов раскритиковал руководство «Спартака» за выбор тренеров.

– Мы знаем, что спартаковцы могут хорошо играть. Но разобраться с составом Станкович так и не смог. И очень сложно понять – у тебя есть состав, ты прибавил в прошлом году, была великолепная осень. Но вдруг он начал шарахаться.

И эта проблема «Спартака» – от хорошего они стали искать лучшего. И какой-то бред получился: купили игроков на такую сумму, но цельного футбола так и не показывали.

Просто катастрофа получилась. Но руководство, спортивный директор должны это переводить в нормальное русло, потому что так нельзя – выдать хороший отрезок, а потом все сломать.

Ну и, имея двоих таких игроков, как Барко и Жедсон, «Спартак» должен показывать более яркую игру. Такой связки нет ни у одной другой команды, и с такими футболистами ты должен легко вскрывать обороны соперников ниже классом. А они еле-еле забивали по одному мячу.

Так что организовать этого Станкович так и не смог, и вполне логично покинул команду. И тут хочется еще раз вспомнить историю про то, что контракт с ним продлили после четвертого места в прошлом сезоне, после вылета из Кубка... Можно было просто не продлевать!

До этого были эксперименты с Абаскалем – он в «Спартаке» явно делал первые шаги с громким клубом, дали заработать денег. Он в итоге начал над всеми издеваться, лепил непонятно что. Уволили.

Потом привезли человека с именем, но с именем игроцким – и попадаете в ту же яму. То есть вы четыре года из истории «Спартака» выкинули просто своим управлением.

– У «Спартака» есть шанс еще спасти сезон?

– Ну как – спасти... «Спартаку» нужен системный человек, стабильность. А где она? Давным-давно понятно, что команде нужны крайние защитники – купили Самошникова, который только лечится. Приобретается Рябчук за 7 млн евро...

Мне кажется, за эти деньги можно было сделать что-то лучшее. Так что исправить сезон – точно нет, а вот подойти к следующему с каким-то багажом можно.