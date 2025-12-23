Радимов – об уходе Гафина из «Динамо»: «Будет очень большой скандал, когда детали станут достоянием общественности»

Владислав Радимов намекнул, что Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо» при скандальных обстоятельствах.

«По поводу ухода из «Динамо» Дмитрия Гафина я не от одного человека слышал очень интересную историю. Не буду ее сейчас озвучивать, но когда эти детали станут достоянием общественности, будет очень большой скандал.

Да, Карпин не справился с совмещением, он сам об этом говорил, потому, наверное, и ушел. Но при всем этом продолжает работать Бувач!

За какие заслуги? Есть результат? Футболисты подрастают? Или покупают каких-то топ-игроков? Нет. Так за какие заслуги он работает – вопрос к тому же Пивоварову», – сказал Радимов.