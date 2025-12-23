Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов дал совет «Спартаку» насчет формирования тренерского штаба

Шалимов дал совет «Спартаку» насчет формирования тренерского штаба

Сегодня, 10:15
5

Игорь Шалимов настаивает на включении в тренерский штаб «Спартака» бывших игроков команды.

«Вокруг Романова нужно создать серьезную команду, включая Андрея Тихонова. Нужно создать спартаковскую ауру. Может быть, тогда пойдет дело.

Сейчас «Спартак» в тупике, поэтому нужны свои. Про них мы уже говорим лет 20, а они все иностранцы‑иностранцы – они приезжают и уезжают. Нужны те, кто прошел школу «Спартака».

Романова нужно усилить, чтобы у него за спиной были не молодые ребята, а посерьезнее. Но при этом без претензий стать главным тренером, подсидеть.

Я сказал, что могу помочь Романову, но это только из‑за «Спартака». К другому тренеру помощником не пойду, а вот «Спартаку» я готов помочь.

Нужно создать коллектив из спартаковцев: Тихонов, Эдуард Мор. А Франсис Кахигао смотрит иностранцев», – сказал Шалимов.

  • 47-летний Романов – воспитанник «Спартака».
  • Вадим работает тренером в системе клуба с 2015 года.
  • До вхождения в штаб Деяна Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Романов Вадим
Комментарии (6)
BoevStas1
1766475567
Ха - ха очень смешно)))без претензий посидеть)))
Ответить
СильныйМозг
1766476163
Про Промеса не забудьте, кто же еще будет товар доставать? Еще нужен Глушаков, Джиккия и конечно Соболев. Даже боюсь представить, какой мощный будет спартак, а тренером должен быть Абаскаль.
Ответить
СильныйМозг
1766476221
Вот это аура у спартака, тогда будет! :)))
Ответить
Интерес
1766477179
Есть,сэр!Но как говорится-фантастическая литература распродаётся на другом этаже...
Ответить
NewLife
1766477686
Балабол.
Ответить
andr45
1766478098
ТРЕНЕРЫ-СПАРТАКОВЦЫ ЧЕРЧЕСОВ Под его руководством «Спартак» завоевал серебряные медали Команда провела 45 игр, одержав 24 победы (53,3%) Черчесов ввёл систему штрафов. Футболист платил от $50 (за оставленный вне раздевалки элемент формы) до $1500 (пятиминутное опоздание на автобус перед игрой). Игрокам запретили пользоваться сотовыми в столовой и раздевалке - $1000. не любил, когда футболисты выполняли упражнения с улыбкой и хорошим настроением.  При нем Егор Титов и Максим Калиниченко вынуждены были уйти из команды. КАРПИН Серебряный призёр чемпионата России:  2009, 2011/12 Команда провела 161 игру, одержав 80 победы, (50%) С лета 2008 года по март 2014 привел в «Спартак» 39 игроков, из которых 28 его покинули. Всего на никчемные трансферы Карпуша потратил 270 миллионов евро. АЛЕНИЧЕВ Под его руководством «красно-белые» заняли пятое место в РПЛ. Команда провела 35 игр, одержав 17 победы, (48,6%)
Ответить
