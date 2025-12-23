Шалимов дал совет «Спартаку» насчет формирования тренерского штаба

Игорь Шалимов настаивает на включении в тренерский штаб «Спартака» бывших игроков команды.

«Вокруг Романова нужно создать серьезную команду, включая Андрея Тихонова. Нужно создать спартаковскую ауру. Может быть, тогда пойдет дело.

Сейчас «Спартак» в тупике, поэтому нужны свои. Про них мы уже говорим лет 20, а они все иностранцы‑иностранцы – они приезжают и уезжают. Нужны те, кто прошел школу «Спартака».

Романова нужно усилить, чтобы у него за спиной были не молодые ребята, а посерьезнее. Но при этом без претензий стать главным тренером, подсидеть.

Я сказал, что могу помочь Романову, но это только из‑за «Спартака». К другому тренеру помощником не пойду, а вот «Спартаку» я готов помочь.

Нужно создать коллектив из спартаковцев: Тихонов, Эдуард Мор. А Франсис Кахигао смотрит иностранцев», – сказал Шалимов.