Шалимов дал совет «Спартаку» насчет формирования тренерского штаба

Игорь Шалимов настаивает на включении в тренерский штаб «Спартака» бывших игроков команды.
«Вокруг Романова нужно создать серьезную команду, включая Андрея Тихонова. Нужно создать спартаковскую ауру. Может быть, тогда пойдет дело.
Сейчас «Спартак» в тупике, поэтому нужны свои. Про них мы уже говорим лет 20, а они все иностранцы‑иностранцы – они приезжают и уезжают. Нужны те, кто прошел школу «Спартака».
Романова нужно усилить, чтобы у него за спиной были не молодые ребята, а посерьезнее. Но при этом без претензий стать главным тренером, подсидеть.
Я сказал, что могу помочь Романову, но это только из‑за «Спартака». К другому тренеру помощником не пойду, а вот «Спартаку» я готов помочь.
Нужно создать коллектив из спартаковцев: Тихонов, Эдуард Мор. А Франсис Кахигао смотрит иностранцев», – сказал Шалимов.
- 47-летний Романов – воспитанник «Спартака».
- Вадим работает тренером в системе клуба с 2015 года.
- До вхождения в штаб Деяна Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.