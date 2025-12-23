Тикнизян жестко высказался о периоде в «Локомотиве»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян дал понять, что недоволен итогами карьеры в «Локомотиве».
– Кем ты остался в истории «Локомотива»?
– Никем. Я не выиграл ни одного трофея вместе с этой командой. Даже если взять тот факт, что я сыграл порядка 120–130 матчей, никого это не волнует.
Мои первые полтора года-год, они были, мягко говоря, не самыми лучшими. К сожалению, я не так себе представлял уход из «Локомотива». Но это жизнь.
- 26-летний Тикнизян был в «Локо» с 2021 по 2025 год.
- Его статистика: 122 матча, 16 голов, 17 ассистов.
- Московский клуб покупал его у ЦСКА за 5,5 млн евро, а продал в Сербию за 1,7 млн евро.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна