Тикнизян жестко высказался о периоде в «Локомотиве»

Сегодня, 01:10
1

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян дал понять, что недоволен итогами карьеры в «Локомотиве».

– Кем ты остался в истории «Локомотива»?

– Никем. Я не выиграл ни одного трофея вместе с этой командой. Даже если взять тот факт, что я сыграл порядка 120–130 матчей, никого это не волнует.

Мои первые полтора года-год, они были, мягко говоря, не самыми лучшими. К сожалению, я не так себе представлял уход из «Локомотива». Но это жизнь.

  • 26-летний Тикнизян был в «Локо» с 2021 по 2025 год.
  • Его статистика: 122 матча, 16 голов, 17 ассистов.
  • Московский клуб покупал его у ЦСКА за 5,5 млн евро, а продал в Сербию за 1,7 млн евро.

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1766451108
В ЦСКА плохо, в Локо плохо, в Сербии не то. Скорее всего ты игрок шляпа. Наверное он не задумывается
Ответить
