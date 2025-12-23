Радимов призвал больше не звать Дзюбу в сборную: «Это будет уже полная порнография»

Владислав Радимов отреагировал на вновь открытый спор между Артемом Дзюбой и Александром Кержаковым за звание лучшего бомбардира в истории сборной России.

Дзюба с марта считался единоличным рекордсменом.

Кержаков добился, чтобы на него переписали спорный гол в ворота Германии в 2005 году.

Теперь у обоих форвардов по 31 голу в составе сборной.

«Я очень рад, что Кержаков догнал Дзюбу по забитым мячам за сборную – справедливость восторжествовала. Надо еще его мячи пересмотреть – может, и еще один найдут.

И если Дзюбу опять позовут в национальную команду – это будет уже просто полная порнография. Тогда надо вызывать и Кержакова, пусть он проходит медобследование, и они по тайму оба сыграют.

Все равно у нас матчи только товарищеские, а в таком случае внимание болельщиков к матчу будет просто космическим», – сказал Радимов.