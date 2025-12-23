Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов призвал больше не звать Дзюбу в сборную: «Это будет уже полная порнография»

Радимов призвал больше не звать Дзюбу в сборную: «Это будет уже полная порнография»

Сегодня, 11:47
11

Владислав Радимов отреагировал на вновь открытый спор между Артемом Дзюбой и Александром Кержаковым за звание лучшего бомбардира в истории сборной России.

  • Дзюба с марта считался единоличным рекордсменом.
  • Кержаков добился, чтобы на него переписали спорный гол в ворота Германии в 2005 году.
  • Теперь у обоих форвардов по 31 голу в составе сборной.

«Я очень рад, что Кержаков догнал Дзюбу по забитым мячам за сборную – справедливость восторжествовала. Надо еще его мячи пересмотреть – может, и еще один найдут.

И если Дзюбу опять позовут в национальную команду – это будет уже просто полная порнография. Тогда надо вызывать и Кержакова, пусть он проходит медобследование, и они по тайму оба сыграют.

Все равно у нас матчи только товарищеские, а в таком случае внимание болельщиков к матчу будет просто космическим», – сказал Радимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Радимов Владислав Кержаков Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1766479817
Пор.но.графия- это твоё хлебало во весь экран.. Сытое, наглое, самодовольное...(
Ответить
Галина Бронемясова
1766480363
если это порнография - то как назвать происходящее за дверью в тарасофскую баню? глушаков с промесом подтвердят.
Ответить
Интерес
1766481733
Счастливы, как пациенты в психоневрологическом диспансере закрытого типа. Особенно участию УЕФА в этом цирке.
Ответить
Fju-2
1766482537
Ну фиг знает, порно поинтереснее будет)
Ответить
АлексМак
1766484616
именно
Ответить
jerry093
1766485232
порнография- это собирать сборную для игры против хрен пойми кого. последние 2 матча показали результат этих посиделок
Ответить
Юбиляр
1766488577
А чего такого то - Дзюбе не впервой в порно сниматься то! Гыгыгы
Ответить
bes 2
1766493005
Точно порнография--Зюба ради рекорда готов и на это с Карпиным.Гы гы
Ответить
Главные новости
Махачкалинское «Динамо» может назначить тренера из Медиалиги
15:00
В ЦСКА встали на защиту Баринова
14:51
1
ФНС заблокировала 11 счетов «Ростова»
14:42
Гусеву поставили конкретную задачу после утверждения на посту тренера «Динамо»
14:14
Орлов предостерег «Рубин»: «Для них это будет провал»
13:51
2
Аршавин назвал лучшего российского тренера: «Это футбольный человек»
13:43
4
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
13:29
Агент Баринова прояснил ситуацию с переходом в ЦСКА
13:17
1
«Балтику» наказали трансферным баном: подробности
12:53
5
Воробьев из «Локомотива» заинтересовал итальянский клуб
12:43
Агент Лички рассказал об отказе клубам РПЛ
15:40
Комментарий РФС о трансферном бане «Балтики»
15:15
Радимов определил «теневого конкурента» в чемпионской гонке РПЛ
14:28
Тикнизян усомнился в перспективах Батракова и Кисляка в Европе
14:00
Аршавин назвал лучшего российского тренера: «Это футбольный человек»
13:43
4
Агент Баринова прояснил ситуацию с переходом в ЦСКА
13:17
1
«Балтику» наказали трансферным баном: подробности
12:53
5
Воробьев из «Локомотива» заинтересовал итальянский клуб
12:43
Судья РПЛ признался в получении денег от «Торпедо»
12:25
10
Стал известен новый претендент на пост главного тренера «Спартака»
12:16
11
Реакция Семина на итоговое решение «Динамо» по Гусеву
11:59
3
Радимов призвал больше не звать Дзюбу в сборную: «Это будет уже полная порнография»
11:47
11
Орлов посоветовал футболиста для «Зенита»
11:38
4
«Динамо» объявило итоговое решение по Гусеву
11:05
7
Радимов – об уходе Гафина из «Динамо»: «Будет очень большой скандал, когда детали станут достоянием общественности»
10:57
6
Гендиректор «Ростова» сделал заявление о финансовой ситуации в клубе
10:45
7
Шалимов дал совет «Спартаку» насчет формирования тренерского штаба
10:15
9
Талалаев: «Балтика» будет грызться за чемпионство до последнего укуса»
10:00
5
Тикнизян рассказал, как его обвиняли в заговоре против Галактионова
09:41
В «Ростове» отреагировали на новость о миллиардных долгах клуба
09:09
5
Радимов назвал три клуба-разочарования первой части сезона РПЛ
08:50
5
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
08:43
5
Тикнизян жестко высказался о периоде в «Локомотиве»
01:10
4
Орлов дал совет Батракову
00:36
4
Глушаков назвал главного таланта, с которым он играл
Вчера, 23:48
4
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
Вчера, 23:36
11
Маркиньос принял решение о будущем в «Спартаке»
Вчера, 22:48
5
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
Вчера, 22:40
2
