В «Ростове» отреагировали на новость о миллиардных долгах клуба

Представитель «Ростова» прокомментировал информацию о серьезных финансовых проблемах.

Сообщалось, что долг клуба достиг 4-5 миллиардов рублей.

Из-за этого они рискуют не доиграть сезон-2025/26.

Ожидается продажа 8+ футболистов.

«Долг не более 2 млрд рублей (из них 600-700 млн – кассовый разрыв, остальное может висеть еще долго), сборы оплачены на 50%, контракт с Альбой подписан, зарплата основе закрыта по октябрь», – заявил анонимный представитель «Ростова».