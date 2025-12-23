В «Ростове» отреагировали на новость о миллиардных долгах клуба

Представитель «Ростова» прокомментировал информацию о серьезных финансовых проблемах.
- Сообщалось, что долг клуба достиг 4-5 миллиардов рублей.
- Из-за этого они рискуют не доиграть сезон-2025/26.
- Ожидается продажа 8+ футболистов.
«Долг не более 2 млрд рублей (из них 600-700 млн – кассовый разрыв, остальное может висеть еще долго), сборы оплачены на 50%, контракт с Альбой подписан, зарплата основе закрыта по октябрь», – заявил анонимный представитель «Ростова».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова