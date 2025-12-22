Серхио Рамос встретил огромного ежа в Краснодаре: «Такие бывают!?»

Экс-капитана сборной Испании Серхио Рамоса шокировал огромный еж, когда он был в России.
Об этом рассказал куратор испанской сборной на ЧМ-2018 Сергей Шаронов.
«Сборная Испании приехала на базу в Краснодаре, их встретили с песнями и плясками, как обычно.
Недалеко от домиков, где они жили, мы увидели огромного европейского ежа.
Подходит Рамос и говорит: «Ничего себе! Такие ежи бывают?» А так мы с ними минимально взаимодействовали», – вспомнил Шаронов.
- Испания дошла до 1/8 финала ЧМ-2018.
- Они вылетели от сборной России, проиграв по пенальти.
