  • Главная
  • Новости
  • Серхио Рамос встретил огромного ежа в Краснодаре: «Такие бывают!?»

Серхио Рамос встретил огромного ежа в Краснодаре: «Такие бывают!?»

22 декабря, 17:35
1

Экс-капитана сборной Испании Серхио Рамоса шокировал огромный еж, когда он был в России.

Об этом рассказал куратор испанской сборной на ЧМ-2018 Сергей Шаронов.

«Сборная Испании приехала на базу в Краснодаре, их встретили с песнями и плясками, как обычно.

Недалеко от домиков, где они жили, мы увидели огромного европейского ежа.

Подходит Рамос и говорит: «Ничего себе! Такие ежи бывают?» А так мы с ними минимально взаимодействовали», – вспомнил Шаронов.

  • Испания дошла до 1/8 финала ЧМ-2018.
  • Они вылетели от сборной России, проиграв по пенальти.

«Это был мой последний матч»: 39-летний Серхио Рамос попрощался со своим клубом
Серхио Рамос предложил свои услуги итальянскому топ-клубу 1
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Монтеррей Испания Рамос Серхио
Комментарии (1)
DMитрий
1766419759
Качественная краснодарская дурь - это вам не испанская махорка! Чтож не предупредили Рамоса?
