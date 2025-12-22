Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Писарский отказался от перехода в зарубежный клуб ради Медиалиги

Писарский отказался от перехода в зарубежный клуб ради Медиалиги

Сегодня, 18:36
1

Нападающий Владимир Писарский рассказал, где мог оказаться вместо «СКА-Ростова».

  • 29-летнего футболиста отстранили от профессионального футбола на 4 года (3 – условно).
  • Его уличили в ставках на матч со своим участием.
  • В конце августа Писарский присоединился к СКА.

– Как ты попал в Медиалигу?

– Я пришел в СКА, чтобы поддержать форму. Узнал, что тренирует Каряка. Понимал, что будет хороший тренировочный процесс.

Некоторые люди, знакомые с этой командой, подтвердили это и сказали, что для поддержания формы – это то, что надо. Я пришел просто тренироваться, мыслей играть в Медиалиге не было.

Затем руководство СКА предложило поиграть в сезоне. Я сначала отказывался, а потом подумал: «Почему бы и нет?». Играть надо. Это подпитывает эмоционально. Постоянно просто тренироваться – это тяжело, выгораешь.

– Какое у тебя было мнение о Медиалиге?

– Я смотрел до этого пару игр МФЛ. Нормальный уровень. 2Drots, «Амкал», «БроукБойз» – играющие команды.

Также всегда следил за творчеством Миши Литвина, соответственно, за его клубом тоже. Когда есть свободное время, можно посмотреть какие-то хорошие матчи Медиалиги.

– Как оценишь уровень Медиалиги?

– Не РПЛ, конечно. Думаю, что уровень Медиалиги – это вторая часть ФНЛ. Речь не о всех клубах. Есть команды, которые не играют в футбол, а просто бьют вперед и борются. Например, Fight Nights.

– Были ли варианты помимо Медиалиги?

Да, были предложения из-за границы. Было несколько хороших вариантов. Но у меня родилась дочь. Не хотелось куда-то тащиться.

Мы подумали с женой и решили, что останемся в Москве. Тут и родители помогают.

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1766418628
"Тут и родители помогают."( Двадцать девять лет, Карл!...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 