Писарский отказался от перехода в зарубежный клуб ради Медиалиги

Нападающий Владимир Писарский рассказал, где мог оказаться вместо «СКА-Ростова».
- 29-летнего футболиста отстранили от профессионального футбола на 4 года (3 – условно).
- Его уличили в ставках на матч со своим участием.
- В конце августа Писарский присоединился к СКА.
– Как ты попал в Медиалигу?
– Я пришел в СКА, чтобы поддержать форму. Узнал, что тренирует Каряка. Понимал, что будет хороший тренировочный процесс.
Некоторые люди, знакомые с этой командой, подтвердили это и сказали, что для поддержания формы – это то, что надо. Я пришел просто тренироваться, мыслей играть в Медиалиге не было.
Затем руководство СКА предложило поиграть в сезоне. Я сначала отказывался, а потом подумал: «Почему бы и нет?». Играть надо. Это подпитывает эмоционально. Постоянно просто тренироваться – это тяжело, выгораешь.
– Какое у тебя было мнение о Медиалиге?
– Я смотрел до этого пару игр МФЛ. Нормальный уровень. 2Drots, «Амкал», «БроукБойз» – играющие команды.
Также всегда следил за творчеством Миши Литвина, соответственно, за его клубом тоже. Когда есть свободное время, можно посмотреть какие-то хорошие матчи Медиалиги.
– Как оценишь уровень Медиалиги?
– Не РПЛ, конечно. Думаю, что уровень Медиалиги – это вторая часть ФНЛ. Речь не о всех клубах. Есть команды, которые не играют в футбол, а просто бьют вперед и борются. Например, Fight Nights.
– Были ли варианты помимо Медиалиги?
– Да, были предложения из-за границы. Было несколько хороших вариантов. Но у меня родилась дочь. Не хотелось куда-то тащиться.
Мы подумали с женой и решили, что останемся в Москве. Тут и родители помогают.