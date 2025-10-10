РФС увеличил срок отстранения Писарского из-за ставок на матчи

Комитет по этике РФС сегодня принял решение отстранить нападающего Владимир Писарского еще на 4 месяца. Ранее он уже был дисквалификацирован из-за ставок на матчи.

«В связи с допущенным футболистом Писарским Владимиром Васильевичем нарушением статьи 18 Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 Регламента РФС по этике применить к Писарскому Владимиру Васильевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 месяца.

На основании пункта 5 статьи 3 Регламента РФС по этике указанная санкция подлежит исполнению с момента истечения санкции, применeнной к Писарскому Владимиру Васильевичу решением Комитета РФС по этике от 03 июля 2025 года.

В связи с нарушением представителем Владимира Писарского пункта 11 статьи 41 регламента РФС по этике после устного предупреждения он был удалeн из зала заседания», – говорится в сообщении РФС.