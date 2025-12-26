Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В РФС рассказали, чем чреват новый лимит на легионеров в РПЛ

В РФС рассказали, чем чреват новый лимит на легионеров в РПЛ

26 декабря, 19:52
5

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о наступающем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
  • Сейчас в РПЛ процент легионеров составляет 39,1.

«Это же математика. Наш футбол рискует стать менее конкурентным на международном уровне.

Финансовые потери тоже возможны. Клубы будут продавать сильных футболистов за меньшие деньги, потому что будут вынуждены срочно от них избавляться. При этом позже, когда потребуется усиление под международные соревнования, цены вырастут, плюс новым футболистам потребуется время на адаптацию. То есть мы потеряем и в качестве, и в деньгах.

Мы создадим дефицит качественных российских игроков. Топовые клубы РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают – и финансово, и спортивно. Мы создадим условия для спекуляции агентов в вопросах заработной платы футболистов», – сказал Митрофанов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Митрофанов Максим
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska1948
1766769660
Максим Митрофанов: Генеральный секретарь Российского футбольного союза с 2022 года. Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» (2007—2017). ------------------ Теперь надо кому-нибудь объяснять, чьи интересы отстаивает Митрофанов, пугая нас недостатками нового лимита на легионеров?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1766779853
ЛИМИТ- ЗЛО РПЛ
Ответить
Vratarь
1766781896
Что 13, что 10, а на поле всё одно - без перемен. Так что разницы не будет. А то, что там распродажа будет - то нормально - рынок.
Ответить
bashnat013
1766818919
Повысится качество футбола!И появится больше Российских футболистов желающих о себе заявить!
Ответить
