В РФС рассказали, чем чреват новый лимит на легионеров в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о наступающем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Сейчас в РПЛ процент легионеров составляет 39,1.

«Это же математика. Наш футбол рискует стать менее конкурентным на международном уровне.

Финансовые потери тоже возможны. Клубы будут продавать сильных футболистов за меньшие деньги, потому что будут вынуждены срочно от них избавляться. При этом позже, когда потребуется усиление под международные соревнования, цены вырастут, плюс новым футболистам потребуется время на адаптацию. То есть мы потеряем и в качестве, и в деньгах.

Мы создадим дефицит качественных российских игроков. Топовые клубы РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают – и финансово, и спортивно. Мы создадим условия для спекуляции агентов в вопросах заработной платы футболистов», – сказал Митрофанов.