Глушенкова назвали лудоманом

Юрист форварда ростовского СКА Владимира Писарского Антон Смирнов высказался о проблемах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
«Он лудоман, делает ставки. Считаю, что эта информация соответствует действительности. Придерживаюсь этой позиции до сих пор», – сказал Смирнов.
Ранее Смирнов сообщал, что Глушенков страдает [лудоманией] так, что делает неимоверные вещи. Отец Максима ответил: «Пытается привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда!»
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 10 матчей за «Зенит», забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- Летом комитет по этике РФС отстранил Писарского от профессиональной футбольной деятельности на 4 года, 3 из них условно. Сейчас Писарский играет в медиалиге.
Источник: Спортс''