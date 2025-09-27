Глушенкова назвали лудоманом

Юрист форварда ростовского СКА Владимира Писарского Антон Смирнов высказался о проблемах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Он лудоман, делает ставки. Считаю, что эта информация соответствует действительности. Придерживаюсь этой позиции до сих пор», – сказал Смирнов.

Ранее Смирнов сообщал, что Глушенков страдает [лудоманией] так, что делает неимоверные вещи. Отец Максима ответил: «Пытается привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда!»