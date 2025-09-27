Введите ваш ник на сайте
Глушенкова назвали лудоманом

Сегодня, 17:09
4

Юрист форварда ростовского СКА Владимира Писарского Антон Смирнов высказался о проблемах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Он лудоман, делает ставки. Считаю, что эта информация соответствует действительности. Придерживаюсь этой позиции до сих пор», – сказал Смирнов.

Ранее Смирнов сообщал, что Глушенков страдает [лудоманией] так, что делает неимоверные вещи. Отец Максима ответил: «Пытается привлечь к себе внимание. Видимо, с головой беда!»

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 10 матчей за «Зенит», забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
  • Летом комитет по этике РФС отстранил Писарского от профессиональной футбольной деятельности на 4 года, 3 из них условно. Сейчас Писарский играет в медиалиге.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Писарский Владимир
fakeid
1758982548
ловко метнул стрелки со своего подопечного.
Ответить
Дубина
1758982822
Просаживает прогазпромовское бабло!!! Еще дадут!!
Ответить
СильныйМозг
1758983729
И так, ребят, что мы порешаем? Хто такой Смирнов? А газы уже пустили.
Ответить
выхухоль
1758984384
ну и пусть проигрывается в игорных заведениях. его это стимулирует на поле выкладываться
Ответить
