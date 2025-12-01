Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Орлов объяснил высказывание, что Глушенков талантливее Аршавина

Орлов объяснил высказывание, что Глушенков талантливее Аршавина

Сегодня, 12:50
3

Комментатор Геннадий Орлов высказался о сравнениях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова с экс-форвардом команды Андреем Аршавиным.

– Вы не так давно говорили, что Глушенков талантливее Аршавина.

– Нет, там речь шла об индивидуальных качествах. Я говорил, что Глушенков по ним даровитее, чем Аршавин. У Максима поставлен удар, он физически мощнее, игру понимает прекрасно. К подробным оценкам надо переходить после 30 лет, когда будет понятно, во что свой талант превратит Глушенков, в какие победы.

У Аршавина самое главное – он тащил «Зенит» и сборную в том прекрасном Базеле, когда они выиграли у голландцев, а еще Андрей засветился в «Арсенале». Но он был там коротко, потому что ему физики не хватило. Глушенков сейчас мощнее, чем Батраков. Это очевидно. А для футбола как раз важна физическая выносливость. Если ее нет, ничего не получится. Говорят: «Да он техничный»! Так он на месте все делать будет.

Надо держать темп все 90 минут. Это проблема нашего российского футбола. Мы играем за сезон 40 матчей, а «Барселона» и «Реал» – 60-70. Это основа основ. Тот же Головин говорил про интенсивность. Ее не хватает у нас, а она способствует физической готовности.

Второе качество – техника, третье – тактика, а четвертое – психология. Но ее не может быть на голом месте, как бы ты не просил сыграть. Если физически не готов, ничего не получится.

– Но все равно с вашими словами про Аршавина и Глушенкова многие не согласились.

– Все поняли иначе. Пошла интерпретация, что Орлов говорит, что Глушенков талантливее или даже лучше Аршавина. Но разные поколения некорректно сравнивать. Зачем так глупо к этому относиться?

Речь шла об индивидуальных качествах. Максим мощнее в возрасте, когда Аршавину было столько же. Но теперь Глушенкову важно держать форму и прогрессировать. А еще многое зависит от партнеров.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 20 матчей за «Зенит», забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
  • Игровая карьера Аршавина продолжалась с 1999 по 2018 год.

Источник: Sport24
Интерес
1764583449
У Аршавина всю карьеру в глазах светила лень и самолюбование.У Глушенкова глаза горят, как у безумного(когда его показывают) , но непонятно-помогает ему это, или мешает.Видимо, через раз.Но Аршавин состоялся, в том виде, что мы знаем, а Глуш ещё в деле и поиске.
Ответить
ОК, Зенит!
1764587631
Орлов явно спятил. Аршавин умнее Глушенкова, креативней и талантливее. Все, чтотне забил Макс из 100% позиции, Андрей забил бы не глядя.
Ответить
