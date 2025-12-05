Введите ваш ник на сайте
Карпин был против Гусева в своем штабе в «Динамо»

Вчера, 18:13
9

Тренер сборной России Николай Писарев сообщил, что врио главного тренера «Динамо» Ролан Гусев мог быть уволен из клуба летом.

– Валерий Георгиевич, приходя в «Динамо», не рассматривал в штаб Гусева – его попросили оставить Ролана. Это уже несолидно для клуба. Солидный клуб, который хочет бороться за чемпионство, не должен кого‑то навязывать. После того как уходил Личка, было понятно, что Гусев хотел работать самостоятельно. Нужно было дать ему это возможность.

– То есть клуб должен был уволить Гусева по просьбе Карпина?

– 100 процентов должен уволить и не упрашивать никого оставлять. Это солидный клуб должен себя так вести. Если ты кого‑то просишь о ком‑то – на мой взгляд, так до чемпионства тяжело добраться.

  • Гусев ранее заявил, что «Динамо» плохо готово физически.
  • Причина – тренер по физподготовке Луис Мартинес из штаба Валерия Карпина.
  • «Динамо» идет в РПЛ 9-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Гусев Ролан
...короче
1764948123
...а в РОВД кубло отпетых интриганов)...
Ответить
Интерес
1764948487
Солидный клуб вообще не стал бы рассматривать Карпина в качестве главного тренера.У того уже была репутация человека ненадёжного(привет Ростову!) и одна хлебная должность.
Ответить
Цугундeр
1764948787
) Человек с бородкой, сбегай нам за водкой..) Колюняяя...)
Ответить
andrei-sarap-yandex
1764950517
ГУСЕВ зло и подстрекатель+ОПГ с паршивлюкОМ.....он под всех копает...не будет никакой пользы от ГУСЕВа....гнилой человек
Ответить
Spartak_forv@
1764950973
Ну вот и нашли виноватого в бедах Карпина
Ответить
Desma
1764954942
Коля Писарчуков еще тот перец. Кто он такой, чтобы кого-то увольнять или давать советы? Чучундра, сидящая на зарплате "Срач-ТВ" и боящаяся, чтобы его не турнули с должности тренера сборной России.......
Ответить
