Карпин был против Гусева в своем штабе в «Динамо»

Тренер сборной России Николай Писарев сообщил, что врио главного тренера «Динамо» Ролан Гусев мог быть уволен из клуба летом.

– Валерий Георгиевич, приходя в «Динамо», не рассматривал в штаб Гусева – его попросили оставить Ролана. Это уже несолидно для клуба. Солидный клуб, который хочет бороться за чемпионство, не должен кого‑то навязывать. После того как уходил Личка, было понятно, что Гусев хотел работать самостоятельно. Нужно было дать ему это возможность.

– То есть клуб должен был уволить Гусева по просьбе Карпина?

– 100 процентов должен уволить и не упрашивать никого оставлять. Это солидный клуб должен себя так вести. Если ты кого‑то просишь о ком‑то – на мой взгляд, так до чемпионства тяжело добраться.