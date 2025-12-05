Дзюбу назвали главной звездой РПЛ

Защитник «Акрона» Родригу Эсковаль высказался о своем партнере Артеме Дзюбе.
«Дзюба и главный тренер Заур Тедеев постоянно общаются, каждый день подшучивают друг над другом, но негатива в этом никакого нет. Наоборот, это разряжает атмосферу в коллективе. Их отличная связь между собой заметна невооружeнным взглядом.
Да! Тут без всяких сомнений. Дзюба – главная звезда РПЛ», – сказал Эсковаль.
- В этом сезоне 37-летний Дзюба забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах РПЛ.
- Контракт до лета.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
Источник: Legalbet