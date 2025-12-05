Дзюбу назвали главной звездой РПЛ

Защитник «Акрона» Родригу Эсковаль высказался о своем партнере Артеме Дзюбе.

«Дзюба и главный тренер Заур Тедеев постоянно общаются, каждый день подшучивают друг над другом, но негатива в этом никакого нет. Наоборот, это разряжает атмосферу в коллективе. Их отличная связь между собой заметна невооружeнным взглядом.

Да! Тут без всяких сомнений. Дзюба – главная звезда РПЛ», – сказал Эсковаль.