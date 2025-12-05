Введите ваш ник на сайте
Губерниев рассказал, какое пиво предпочитает

Вчера, 19:39
13

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное возвращение пива на российские стадионы.

  • Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах в России ввели в 2005 году.
  • Ранее сообщалось, что продажу пива разрешат уже в 2026 году.
  • Клубы РПЛ заинтересованы в возвращении, поскольку это увеличит доходы.

«Надо вернуть уже и всe, сколько можно? Мы же не водку возвращаем. Пиво – футбольный напиток.

Я его не пью, только безалкогольное, поэтому лично мне, честно говоря, без разницы – вернется оно или нет», – сказал Губерниев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
рылы
1764953501
конечно, он не пьёт пиво. у него такая рожа - сразу видно, что он отдаёт предпочтение палёной косорыловке.
Ответить
Интерес
1764954681
Можно не пить, но процент от рекламы и продвижения продукта получить хочется!Все экраны забиты рекламой с вами, "нищими голодранцами".Всё мало и мало...
Ответить
Красногвардейчик
1764956109
А если посмотреть на него...то похоже не просыхает))
Ответить
Desma
1764956591
"только безалкогольное"? Интересно, а кто-нибудь задумывался как делается безалкогольное пиво? Содержание этанола составляет 0,5−1,5%. Чем больше хлещешь этой безалкогольной гадости, тем быстрее превращаешься в пивного алкоголика.
Ответить
...короче
1764957952
...ну, теперь ясно, почему у него крышу срывает на постоянку, он ушитый!)...
Ответить
Mirak92
1764958740
Да мне кажется он водку бухает. Адекватный человек, такую пургу по ТВ нести не станет
Ответить
Юбиляр
1764959515
Пиво без водки - деньги на ветер, а там уже всё равно - алкогольное оно было или безалкогольное! Гыгыгы. Ёрш однако! Гыгыгы
Ответить
Povedkin
1764959986
Пиво – футбольный напиток------Гениально. Афоризм на века.Гы гы
Ответить
k611
1764962469
Судя по тому какую пургу он порой несёт, пиво точно не безалкогольное, балтика 9ка как минимум...
Ответить
BRO_football
1764967251
Так и запишем: "Губерниев пьёт мочу!"
Ответить
  • Читайте нас: 