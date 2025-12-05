Губерниев рассказал, какое пиво предпочитает

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное возвращение пива на российские стадионы.

Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах в России ввели в 2005 году.

Ранее сообщалось, что продажу пива разрешат уже в 2026 году.

Клубы РПЛ заинтересованы в возвращении, поскольку это увеличит доходы.

«Надо вернуть уже и всe, сколько можно? Мы же не водку возвращаем. Пиво – футбольный напиток.

Я его не пью, только безалкогольное, поэтому лично мне, честно говоря, без разницы – вернется оно или нет», – сказал Губерниев.