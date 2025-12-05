РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»

Пресс-служба РПЛ сообщила, что матч 18-го тура «Спартак» – «Динамо» перенесен на 15 минут.

Вместо 16:30 мск встреча в Москве начнется завтра, 6 декабря, в 16:45.

«РПЛ по согласованию с основным вещателем изменила время начала матча между «Спартаком» и «Динамо» в 18-м туре.

Это позволит всем зрителям на стадионе и у экранов полноценно погрузиться в атмосферу памятного мероприятия и ощутить всю кульминацию лазерного шоу в память о Никите Симоняне. Проекция на поле будет основана на архивных кадрах из жизни легендарного футболиста: годы его молодости, этапы спортивной карьеры, значимые голы и великие цитаты о футболе», – написала лига.