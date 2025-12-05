«Это не вопрос денег»: Генич объяснил уход Баринова из «Локо» в ЦСКА

Комментатор Константин Генич высказался об уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».

Капитан железнодорожников отказался подписывать новый контракт с клубом, истекающий в конце сезона.

«Мне кажется, это не вопрос денег. Важный контракт, безусловно, и пытается пробить хорошие условия его представитель, Павел Банатин, но это вопрос отношения и амбиций. Мне кажется, когда у твоего капитана за полгода до конца контракта нет нового соглашения, это вопрос к руководству.

Почему же вы год назад не пришли и не предложили? Почему два года назад не переподписали? Как это делает ЦСКА, как это делает «Краснодар». Как «Спартак» с некоторыми игроками делает. Мне кажется, Баринов если не подобиделся на руководство, то чуть расстроился. ЦСКА ведь не даст ему больше [денег]. Сильно больше», – сказал Генич.