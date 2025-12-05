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  • «Это не вопрос денег»: Генич объяснил уход Баринова из «Локо» в ЦСКА

«Это не вопрос денег»: Генич объяснил уход Баринова из «Локо» в ЦСКА

5 декабря 2025, 14:40
7

Комментатор Константин Генич высказался об уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».

Капитан железнодорожников отказался подписывать новый контракт с клубом, истекающий в конце сезона.

«Мне кажется, это не вопрос денег. Важный контракт, безусловно, и пытается пробить хорошие условия его представитель, Павел Банатин, но это вопрос отношения и амбиций. Мне кажется, когда у твоего капитана за полгода до конца контракта нет нового соглашения, это вопрос к руководству.

Почему же вы год назад не пришли и не предложили? Почему два года назад не переподписали? Как это делает ЦСКА, как это делает «Краснодар». Как «Спартак» с некоторыми игроками делает. Мне кажется, Баринов если не подобиделся на руководство, то чуть расстроился. ЦСКА ведь не даст ему больше [денег]. Сильно больше», – сказал Генич.

  • Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года.
  • 29-летний полузащитник провел за московскую команду 273 матча и забил 13 голов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Генич Константин
Комментарии (7)
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Красногвардейчик
1764934960
Молодец, Дима!!!
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alefreddy
1764935317
даст иначе зачем все это затевать
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...короче
1764937766
...по джикиевским граблям Баринов прогуляться решил...
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bset
1764938965
Если что, у капитана ЦСКА тоже контракт летом истекает и он еще не переподписан))
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Феликс Михайлов
1764946793
Вопрос не в деньгах, а в их количестве.
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Интерес
1764948694
Да понятно, что у нас страна бессеребренников, а просто всем "за державу обидно"! Ну и все мы за всё хорошее и против всего плохого.
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zigbert
1764949352
Сделка пока ещё не состоялась но все же непонятный будет переход. Локомотив наверняка не стал бы занижать условия контракта для Баринова.
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