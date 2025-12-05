Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В Италии рассказали, почему никто не покупает Сперцяна из «Краснодара»

В Италии рассказали, почему никто не покупает Сперцяна из «Краснодара»

Вчера, 15:06
4

Журналист Tuttosport Массимо Франки объяснил, почему европейские клубы не покупают полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Покупка игрока из РПЛ – лотерея. Это всегда связано с большими рисками: как спортивными, так и политическими. Далеко не все после перехода из РПЛ добиваются успеха как Кварацхелия. Многие останавливаются на уровне Кокорина.

Что касается Сперцяна, он стоит слишком дорого. Клубы из середины таблицы Серии А не могут его себе позволить, а уровню топ-клубов Сперцян не соответствует», – сказал Франки.

  • Сперцян провел в этом сезоне 17 матчей в РПЛ, забив 8 голов и сделав 11 результативных передач.
  • Рыночная цена игрока сборной Армении – 25 млн евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
ScarlettOgusania
1764937230
мечта игроков РПЛ - играть в Ла Лиге или Серии А, реальность - игра на Кипре или в Словении, или, сидя в глухом запасе, во Франции...
Ответить
BarStep
1764943057
Короче только Арарат его ждет… И позволить себе могут и будет соответствовать уровню. Всё сошлось :)
Ответить
Каратель помойников
1764948258
Откуда 25 лямов,за что? Пара шашлычек -вот более реальная цена
Ответить
Интерес
1764952144
Заключенью Эдди рад-остаётся "Арарат".
Ответить
