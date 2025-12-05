В Италии рассказали, почему никто не покупает Сперцяна из «Краснодара»

Журналист Tuttosport Массимо Франки объяснил, почему европейские клубы не покупают полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Покупка игрока из РПЛ – лотерея. Это всегда связано с большими рисками: как спортивными, так и политическими. Далеко не все после перехода из РПЛ добиваются успеха как Кварацхелия. Многие останавливаются на уровне Кокорина.

Что касается Сперцяна, он стоит слишком дорого. Клубы из середины таблицы Серии А не могут его себе позволить, а уровню топ-клубов Сперцян не соответствует», – сказал Франки.