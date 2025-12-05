Тарасов прокомментировал уход Баринова из «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об уходе Дмитрия Баринова.
Капитан «Локо» отказался подписывать новый контракт с железнодорожниками, который истекает в конце сезона.
«Это огромная потеря. Я считаю, что в «Локомотиве» должны были договориться с ним. Если не договорятся, это будет большой потерей для клуба. Он лидер команды, весь коллектив строится вокруг него. Все хорошее, что происходит в «Локомотиве» – огромная заслуга Баринова.
Я не знаю его потребностей и запросов по зарплате. Может быть, он какие‑то сумасшедшие суммы запрашивает, не знаю. Как игрок он очень силен, его нужно оставлять в команде», – сказал Тарасов.
- Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года.
- 29-летний полузащитник провел за московскую команду 273 матча и забил 13 голов.
Источник: «Матч ТВ»