Тарасов прокомментировал уход Баринова из «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об уходе Дмитрия Баринова.

Капитан «Локо» отказался подписывать новый контракт с железнодорожниками, который истекает в конце сезона.

«Это огромная потеря. Я считаю, что в «Локомотиве» должны были договориться с ним. Если не договорятся, это будет большой потерей для клуба. Он лидер команды, весь коллектив строится вокруг него. Все хорошее, что происходит в «Локомотиве» – огромная заслуга Баринова.

Я не знаю его потребностей и запросов по зарплате. Может быть, он какие‑то сумасшедшие суммы запрашивает, не знаю. Как игрок он очень силен, его нужно оставлять в команде», – сказал Тарасов.