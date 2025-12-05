Хиддинк назвал россиянина, который в прайме был сильнее Дембеле: «Жаль, он не выиграл «Золотой мяч»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высоко отозвался об Андрее Аршавине. По его мнению, бывший игрок «Зенита» был сильнее нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, получившего в этом году «Золотой мяч».

«Без сомнений, Андрей Аршавин в своем прайме сильнее, чем Усман Дембеле из «ПСЖ».

Очень жаль, что Андрей так и не выиграл «Золотой мяч», он заслуживал его и был близок к этому. Это выдающийся футболист, который у меня ассоциируется с российским футболом», – сказал Хиддинк.