  • Главная
  • Новости
  • Хиддинк назвал россиянина, который в прайме был сильнее Дембеле: «Жаль, он не выиграл «Золотой мяч»

Хиддинк назвал россиянина, который в прайме был сильнее Дембеле: «Жаль, он не выиграл «Золотой мяч»

Вчера, 13:51
9

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высоко отозвался об Андрее Аршавине. По его мнению, бывший игрок «Зенита» был сильнее нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, получившего в этом году «Золотой мяч».

«Без сомнений, Андрей Аршавин в своем прайме сильнее, чем Усман Дембеле из «ПСЖ».

Очень жаль, что Андрей так и не выиграл «Золотой мяч», он заслуживал его и был близок к этому. Это выдающийся футболист, который у меня ассоциируется с российским футболом», – сказал Хиддинк.

  • Аршавин под руководством Хиддинка стал бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России.
  • В голосовании на «Золотой мяч» в 2008 году он занял 6-е место, набрав 64 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ПСЖ Аршавин Андрей Дембеле Усман Хиддинк Гус
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1764932864
Хороший, только маленький и всё время бросает своих жен и детей, и очень жадный!
Ответить
Max-Min-vkontakte
1764934730
"Ваши ожидания - это Ваши проблемы",- ответил Хиддинку Аршавин..
Ответить
somn
1764937663
Андрюха молодец. Всем давал дрозда в свои годы!
Ответить
Феликс Михайлов
1764948111
Шава мог бы выиграть только золотой свисток.
Ответить
Спартач80
1764950962
Алкаш он питерский, вот и прос.рал всё.
Ответить
Vitaga
1764954394
реально пока в России нет игрока сопоставимого с Аршавиным. Глушенков близок но ему надо еще пару-тройку сезонов выдержать показать свой уровень. и со времен СССР никто не достигал уровня Аршавина
Ответить
