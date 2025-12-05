Введите ваш ник на сайте
Романцев назвал виновных в уходе Станковича из «Спартака»

Вчера, 13:35
7

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о поведении Деяна Станковича. Он считает, что доля вины в его уходе лежит на помощниках.

«Вы думаете, что Романцев железный и меня не тянуло вскочить со скамейки да высказать все, что я думал о судьях? Еще как тянуло полыхнуть! Но рядом были верные помощники и друзья – Ярцев, Тарханов, Павлов, которые не позволяли давать волю эмоциям. Великое спасибо им за это!

На мой взгляд, доля вины в уходе Станковича лежит и на помощниках. Вместо того чтобы сдерживать его, они толпой выскакивали с ним к бровке, еще больше разжигая обстановку. Но с них какой спрос, ведь за все отвечает главный. Вот он и ответил», – сказал Романцев.

  • «Спартак» объявил об увольнении Станковича 11 ноября.
  • Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Станкович Деян
Красногвардейчик
1764933595
Ну цыганский табор...он и есть цыганский табор...только помощники так же рискуют, с уходом гл тренера, как правило и они уходят
FWSPM
1764934283
виноват сам станкович не надо вести себя как баба на девятом месяце
oyabun
1764934294
Мудрый человек. Очень жаль что он давно не тренирует.
alefreddy
1764935207
прав Иванович
zigbert
1764953627
Что то не помню чтобы Романцева удерживали его помощники. Да и матчи под его руководством в основном были победные.
Все новости
