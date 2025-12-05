Романцев назвал виновных в уходе Станковича из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о поведении Деяна Станковича. Он считает, что доля вины в его уходе лежит на помощниках.

«Вы думаете, что Романцев железный и меня не тянуло вскочить со скамейки да высказать все, что я думал о судьях? Еще как тянуло полыхнуть! Но рядом были верные помощники и друзья – Ярцев, Тарханов, Павлов, которые не позволяли давать волю эмоциям. Великое спасибо им за это!

На мой взгляд, доля вины в уходе Станковича лежит и на помощниках. Вместо того чтобы сдерживать его, они толпой выскакивали с ним к бровке, еще больше разжигая обстановку. Но с них какой спрос, ведь за все отвечает главный. Вот он и ответил», – сказал Романцев.