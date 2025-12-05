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  • Дьяков назвал оптимального тренера для «Спартака»: «Им нужна жесткая дисциплина»

Дьяков назвал оптимального тренера для «Спартака»: «Им нужна жесткая дисциплина»

5 декабря 2025, 12:50
5

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков уверен, что «Спартаку» стоит назначить Станислава Черчесова. Московскую команду после увольнения Деяна Станковича временно возглавил Вадим Романов.

– Почему так скептически относитесь к тому, что Вадим Романов станет главным тренером? Дело в отсутствии тренерской лицензии?

– У него нет опыта работы главным. Он всегда был где-то рядом, но я не верю, что в команду придет русский тренер. Пригласят иностранца. Могу ошибаться, но все последние тренеры были иностранцами. Хотя я только за, чтобы тот же Романов продолжил работу, даже с такой большой командой, как «Спартак».

– У «Динамо» больше шансов, что назначат отечественного специалиста?

– Сложный вопрос. Не знаю, какие предпочтения у руководства клуба. Последним был Карпин. До этого Личка и много других иностранцев.

На мой взгляд, оптимальным вариантом в «Спартаке» был бы Станислав Черчесов. Красно-белым нужна жесткая дисциплина, которую он наладит. В «Динамо» даже не знаю, кого лучше назначить. Еще недавно считал Ролана Гусева хорошим вариантом. Я и сейчас придерживаюсь этого мнения, но его интервью может повлиять на решение руководства клуба.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Черчесов Станислав Дьяков Виталий
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1764928947
У Спартака проблема не в тренерах, там проблема в руководстве
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sochi-2013
1764929201
Кого еще не спросили из тех, чье мнение абсолютно никого не интересует?
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FWSPM
1764934203
да с дисциплиной беда это точно. я уверен что за косяки и поражения нет штрафов. отсюда и отношение такое шаляй валяй. пропустили ну бывает...проиграли ну и ладно
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crf57
1764949884
Да уж опозорился ГУСЕВ, подленьким человечишком оказался, а как тренер полный ноль!
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