Черданцев назвал однозначного фаворита на чемпионство в РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Он назвал команду Мурада Мусаева явным фаворитом сезона.

«Результат этой игры никак не повлияет на чемпионскую гонку. Не так важно, кто выиграет. Даже если будет ничья, а «Зенит» выиграет у «Акрона» и уйдет на зимнюю паузу первым, это ничего не значит.

На мой взгляд, «Краснодар» – однозначный фаворит сезона. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, в организации моментов, чтобы конкурировать с «Краснодаром». ЦСКА в эту борьбу включится только при условии подписания зимой двух‑трех футболистов экстра‑класса по меркам РПЛ. Тогда это будет конкурент», – сказал Черданцев.