Шалимов назвал явного фаворита матча «Краснодар» – ЦСКА

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА.
«Конечно, «Краснодар» – фаворит матча. Если не произойдет чудес, то матч завершится в их пользу. Я не думаю, что ЦСКА перестроится и будет обороняться, надеясь на быстрые контратаки. Ничья для армейцев – это будет супер.
Я видел, как «Краснодар» в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. Не давали оппоненту даже голову поднять, сразу накрывали. С ЦСКА это может повториться», – сказал Шалимов.
- Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет в воскресенье, 7 декабря.
- Начало – в 19:00 мск.
Источник: «Матч ТВ»