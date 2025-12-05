Шалимов назвал явного фаворита матча «Краснодар» – ЦСКА

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА.

«Конечно, «Краснодар» – фаворит матча. Если не произойдет чудес, то матч завершится в их пользу. Я не думаю, что ЦСКА перестроится и будет обороняться, надеясь на быстрые контратаки. Ничья для армейцев – это будет супер.

Я видел, как «Краснодар» в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. Не давали оппоненту даже голову поднять, сразу накрывали. С ЦСКА это может повториться», – сказал Шалимов.