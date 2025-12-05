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Шалимов назвал явного фаворита матча «Краснодар» – ЦСКА

5 декабря 2025, 10:17
11

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА.

«Конечно, «Краснодар» – фаворит матча. Если не произойдет чудес, то матч завершится в их пользу. Я не думаю, что ЦСКА перестроится и будет обороняться, надеясь на быстрые контратаки. Ничья для армейцев – это будет супер.

Я видел, как «Краснодар» в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. Не давали оппоненту даже голову поднять, сразу накрывали. С ЦСКА это может повториться», – сказал Шалимов.

  • Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет в воскресенье, 7 декабря.
  • Начало – в 19:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (11)
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boris63
1764922322
Вполне может повториться, если Армейцы будут играть в первом тайме, как последние три игры. Челестини надо очень постараться вдолбить команде, что играть надо с первых секунд, а не со второго тайма.
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AL51
1764928350
Краснодар примитивная команда, но с отработанными стандартами. Без кордобы вообще ничто. Сперцян психованный недотепа.
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Cleaner
1764932839
Зенит в прошлогоднем ФИНАЛЕ Кубке России после домашней победы над ЦСКА со счетом 2:0 тоже считал себя ЯВНЫМ фаворитом!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Foxitkuban
1765085976
Какие забавные комментаторы внизу))))
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