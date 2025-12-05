Орлов объяснил, почему сборная России слабее Украины

Комментатор Геннадий Орлов сравнил сборные России и Украины.

«Сборная Украины сильнее сборной России, потому что она выше. Они пробились в стыки на чемпионат мира. А я не знаю, вышли бы мы в эти стыки. Все-таки даже в матче с Чили все наши футболисты проигрывали единоборства.

У нас никто не умеет закрывать мяч ногами, крепко стоять на ногах. Это сегодня проблема для наших игроков – индивидуальное мастерство. Я еще говорил про физическую готовность – надо держать темп все 90 минут», – сказал Орлов.