Орлов объяснил, почему сборная России слабее Украины

Вчера, 13:18
26

Комментатор Геннадий Орлов сравнил сборные России и Украины.

«Сборная Украины сильнее сборной России, потому что она выше. Они пробились в стыки на чемпионат мира. А я не знаю, вышли бы мы в эти стыки. Все-таки даже в матче с Чили все наши футболисты проигрывали единоборства.

У нас никто не умеет закрывать мяч ногами, крепко стоять на ногах. Это сегодня проблема для наших игроков – индивидуальное мастерство. Я еще говорил про физическую готовность – надо держать темп все 90 минут», – сказал Орлов.

  • Россия занимает 33 место в рейтинге ФИФА.
  • Украина располагается пятью строчками выше, на 28-й позиции.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Украина Россия Орлов Геннадий
