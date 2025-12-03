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Селихов прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

3 декабря 2025, 15:17
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался об уходе главного тренера Деяна Станковича.

Московский клуб уволил сербского специалиста 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.

– А почему ты Станковичу не понравился?

– Я не знаю, ни разу с ним не поговорили. Он просто передал через спортивного директора. Он поговорил со спортивным директором, сказал, чтобы мне объявили, что я не еду на второй сбор. И всe.

– Два равных вратаря в команде – это плохо?

– Я не знаю. Я был в недоумении, потому что он со мной не поговорил. Ну вызови и скажи, что тебе не нравится мое отношение к тренировочному процессу. Может быть, есть какие‑то недочеты в игре. Просто я играл на Кубок тогда. Но нет, у нас не состоялось разговора.

– Почему у Станковича не получилось?

– Не знаю, нет ответа. Давай откровенно, там у многих не получалось. Почему мы берем Станковича? Почему что он меня убрал из команды? Не шла игра, не было результата. Не знаю, по какой причине уволили его или сам ушел. Я особо, если честно, не слежу ни за какими новостями.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Селихов Александр Станкович Деян
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Новости вообще вредны, послушаешь-жить не захочешь.А выйдешь на улицу, глянешь на село-девки гуляют, и мне веселО...
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