Селихов прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался об уходе главного тренера Деяна Станковича.

Московский клуб уволил сербского специалиста 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.

– А почему ты Станковичу не понравился?

– Я не знаю, ни разу с ним не поговорили. Он просто передал через спортивного директора. Он поговорил со спортивным директором, сказал, чтобы мне объявили, что я не еду на второй сбор. И всe.

– Два равных вратаря в команде – это плохо?

– Я не знаю. Я был в недоумении, потому что он со мной не поговорил. Ну вызови и скажи, что тебе не нравится мое отношение к тренировочному процессу. Может быть, есть какие‑то недочеты в игре. Просто я играл на Кубок тогда. Но нет, у нас не состоялось разговора.

– Почему у Станковича не получилось?

– Не знаю, нет ответа. Давай откровенно, там у многих не получалось. Почему мы берем Станковича? Почему что он меня убрал из команды? Не шла игра, не было результата. Не знаю, по какой причине уволили его или сам ушел. Я особо, если честно, не слежу ни за какими новостями.