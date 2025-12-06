Жеребьевка ЧМ-2026, возвращение Кержакова к работе, перенос дерби «Спартак» – «Динамо» и другие новости

«Зенит» на замену Жерсону может приобрести еще одного бразильца.

Раскрыты гонорары судей в РПЛ – Чистяков заработал за полгода 3 миллиона.

Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко.

«Спартак» ведет переговоры по трансферу воспитанника «Зенита».

У «Спартака» потребовали миллиард рублей за футболиста «Акрона».

Карпин был против Гусева в своем штабе в «Динамо».

Итоги жеребьевки ЧМ-2026.

РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо».

«Зенит» зимой может лишиться трех основных игроков.