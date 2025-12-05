«Акрон» с опозданием вылетел на игру с «Зенитом»: «Сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу»

У «Акрона» возникли логистические трудности перед матчем 18-го тура РПЛ против «Зенита».

Команда Заура Тедеева не смогла вовремя вылететь из Самары в Санкт-Петербург.

«По прибытии в аэропорт Курумоч команду поставили перед фактом – с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно переназначено на Тюмень.

Багаж несколько раз доставали и возвращали в самолет и в итоге оставили в Самаре вместе с тольяттинцами, которые получили многочасовую задержку: им сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу с «Зенитом» и лишили времени на восстановление», – сказали в пресс-службе «Акрона».