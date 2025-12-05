Пономарев оскорбил игроков «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев дал оценку обороне «Динамо».

«Осипенко не того уровня игрок. Здоровый, может подключаться к атаке, может головой пробить, но на этом всe. Внизу он плохо мячи отнимает, иногда читает игру. Очень слабый защитник. Карпин его в «Динамо» по знакомству взял. Он не пластичный и не умный футболист. А ведь его ещe в сборную России приглашают. Куда это годится? Такие игроки у нас в СССР и близко к сборной бы не подошли. С такой обороной «Динамо» ничего не светит.

У них ещe играет этот ушастый Касерес. Да, в подыгрыше он хорош, может пас выдать, но в обороне он, как Бабич из «Спартака». Его на пяточке обыгрывают, он бросается на игрока, не пласируется, не соображает ни черта. Он видит поле хорошо, но правый защитник – это не его амплуа», – сказал Пономарeв.