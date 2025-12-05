Батраков объяснил, почему не перейдет в другой российский клуб

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался об интересе со стороны других клубов.

«Знаю, что некоторые российские клубы интересуются. Не буду их называть. Но предложения как такового не было. От иностранных команд точно не было. Думаю, клуб сказал бы мне.

Об интересе от российских клубов говорил агент. Я отвечал, что меня всe устраивает в «Локомотиве», – сказал Батраков на ютуб-канале Nobel.