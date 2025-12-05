Спартаковец Ву объяснил, зачем учит русский язык: «Это уважение к клубу и России»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву сообщил об изучении русского языка.

«Я действительно стараюсь говорить на русском, учить его. Для меня это проявление уважения к клубу и стране, в которой я играю. Русский – сложный язык, но я стараюсь понимать, что говорят мои одноклубники и улучшать свой уровень с каждым днем. Надеюсь, что смогу дать интервью на русском языке в конце этого сезона или в начале следующего.

Самое сложное сейчас – воспринимать быструю русскую речь. Но это нормально, так с любым языком. С каждым днем я начинаю понимать русский язык все больше и больше. Надеюсь, смогу продолжать прогрессировать», – сказал Ву.