Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игнатьев определил лучшего российского тренера

Сегодня, 00:33

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев определил сильнейшего тренера страны.

– В марте вы сказали: «Семак – лучший российский тренер на данный момент». А сегодня кто?

Мурад Мусаев. Я прекрасно понимаю, насколько ему тяжело. Молодой, на высоком уровне не играл. Кто-то называет выскочкой, кто-то до сих пор сомневается в его тренерских качествах. Но Мурад спокойно идет своей дорогой и добивается результата. В прошлом сезоне взял с «Краснодаром» золото и в этом лидирует.

Мусаев стабилен, команда у него управляемая, все в порядке и с игрой, и с мотивацией. Хотя после чемпионства футболисты нередко снижают к себе требования. Смотрят на тренера, который заставляет пахать, и думают: «Да что ты мне рассказываешь? Я великий! Сам знаю, что нужно делать». Это путь в никуда. А Мурад и с нашими ребятами ладит, и к легионерам, включая горячего Кордобу, подобрал ключик.

Кому-то кажется, что это легко. Но на примере «Реала» мы видим, что бывает, когда тренер не может найти общий язык с игроками. Он теряет контроль над раздевалкой – и команда потихоньку разваливается. Полагаю, для Хаби Алонсо все закончится увольнением.

– С Мусаевым вы на связи?

– Да, частенько созваниваемся. Познакомились лет десять назад в Минске, где проходил юношеский чемпионат Европы. В нашей сборной было много воспитанников «Краснодара», и перед турниром Мурада включили в штаб.

Мне он сразу приглянулся. Интеллигентный, глубоко погружен в футбол, со своим видением игры. Четко объясняет ребятам, что от них требуется, все подмечает. Уже тогда понял, что у этого тренера большое будущее. Последние успехи его совершенно не изменили. Ведет себя достойно, не выпячивает. Общаться с Мурадом очень интересно.

  • Мусаев в этом году привел «Краснодар» к 1-му трофею в истории.
  • Команда и сейчас лидирует в РПЛ.
  • Завтра, 7 декабря, «Краснодар» примет в 18-м туре ЦСКА.

Еще по теме:
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев 5
Черданцев восхитился работой Мусаева 9
Семин оценил слова Мостового про Мусаева 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Игнатьев Борис Мусаев Мурад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Жеребьевка ЧМ-2026, возвращение Кержакова к работе, перенос дерби «Спартак» – «Динамо» и другие новости
00:57
Ловчев одним прилагательным оценил тренерский уровень Карпина
00:03
3
«Зенит» заявил, что 2 его игрока выступят за Бразилию на ЧМ-2026
Вчера, 23:36
2
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
7
«Зенит» зимой может лишиться трех основных игроков
Вчера, 23:15
3
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
Вчера, 22:19
3
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 22:09
24
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
Вчера, 21:55
2
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Все новости
Все новости
Игнатьев определил лучшего российского тренера
00:33
«Акрон» с опозданием вылетел на игру с «Зенитом»: «Сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу»
Вчера, 23:00
6
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Дзюбу назвали главной звездой РПЛ
Вчера, 21:51
3
Спартаковец Ву объяснил, зачем учит русский язык: «Это уважение к клубу и России»
Вчера, 21:39
3
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Мостовой: «К сожалению, я не нужен нашему футболу»
Вчера, 21:09
41
РПЛ. «Ахмат» минимально обыграл «Оренбург» (1:0)
Вчера, 20:53
5
Корнеев выявил странное явление в российском футболе
Вчера, 20:13
1
Губерниев рассказал, какое пиво предпочитает
Вчера, 19:39
13
Батраков объяснил, почему не перейдет в другой российский клуб
Вчера, 19:27
6
Жена Карпина прояснила отношения мужа с Гусевым
Вчера, 18:48
4
«Краснодар» хочет купить полузащитника «Локомотива»
Вчера, 18:38
1
Пономарев оскорбил игроков «Динамо»
Вчера, 18:25
4
Карпин был против Гусева в своем штабе в «Динамо»
Вчера, 18:13
9
Кисляку предрекли трансфер в «Зенит»
Вчера, 17:44
13
У «Спартака» потребовали миллиард рублей за футболиста «Акрона»
Вчера, 17:26
24
Список дисквалифицированных на 18-й тур РПЛ
Вчера, 17:15
Ещенко определил фаворита матча «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 17:06
7
Умяров назвал человека, в теле которого он хотел бы побывать
Вчера, 16:28
14
«Спартак» ведет переговоры по трансферу воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:15
12
ЦСКА предложил полмиллиарда рублей за 18-летнего игрока «Акрона»
Вчера, 16:09
8
Тюкавин – о переходе Денисова из «Спартака» в «Динамо»: «Буду рад, русский парень»
Вчера, 16:01
3
«Его заставили»: Бубнов отреагировал на извинения Гусева перед Карпиным
Вчера, 15:26
4
В Италии рассказали, почему никто не покупает Сперцяна из «Краснодара»
Вчера, 15:06
4
«Это не вопрос денег»: Генич объяснил уход Баринова из «Локо» в ЦСКА
Вчера, 14:40
7
«Успехов, Валера»: Романцев прокомментировал уход Карпина из «Динамо»
Вчера, 14:26
3
Тюкавин высказался о возможном отъезде в Европу летом
Вчера, 14:21
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 