Кисляку предрекли трансфер в «Зенит»

Вчера, 17:44
13

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин прокомментировал итоги премии «Первая пятерка».

Автор высказался о будущем игроков, попавших в топ-5 премии.

«Вижу так: Кисляка заберeт «Зенит» следующим летом, предложив суперусловия. Тем более в ЦСКА приходит Баринов.

Глебов останется в ЦСКА в статусе полулидера.

Пестрякова тоже поднимут до уровня «Динамо».

Игорь Дмитриев – сложно. Не уверен, что в «Спартаке» он будет получать достаточно времени, хоть и хорош. Может, лучше в основу «Рубина»?

Матвей Лукин пойдет сниматься в кино. Как ЦЗ он все-таки он пока спорный», – написал Зимин.

Тюкавин назвал лучших молодых игроков России в 2025 году 2
Кисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025» 4
Аршавин объяснил, почему лучшим футболистам России трудно уезжать за границу 6
Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Кисляк Матвей
Комментарии (13)
Цугундeр
1764946354
) Метко. Особенно про Лукина.
Ответить
Artemka444
1764946686
Да нужен он зениту как будто
Ответить
Айболид
1764947680
Видит он ! А Земля когда на небесную ось налетит , НастроЗИМус ?
Ответить
...короче
1764948611
...особенно задорно прозвучало в исполнении Мити Зимина - "Глебов останется в ЦСКА в статусе полулидера". Тут, лучше всем поручикам промолчать)...
Ответить
рылы
1764949130
да-да, всех в зенит. мы уже и тюкавина купили, и баринова, и пиняйкина, и воробьёва, и гладышева. щас начнут разгонять тему кисляков, батраков и прочих глебовых. по факту, из перспективных только глушенков пришёл.
Ответить
ALEX ML
1764950124
Закусывать надо
Ответить
FROLL007
1764950404
Пиарят агентишки своих клиентов и цену им набивают за счёт Зенита. Гыгыгы
Ответить
Пригожин Женя
1764952092
кисляк вполне перейти может в любой европейский клуб, и кисляк вполне кажется здоровым на голову человеком что он никогда не выберет если выбор будет Европа или позор российского футбола зенит!
Ответить
cska1948
1764954315
Д.Зимин - очередная футбольная Ванга.
Ответить
boris63
1764983402
Лишь бы вставить свои пять копеек, какой смысл переходить игроку из одной команды в другую, если обе команды в лидерах. Только бабло, но если бабло, то сто пудов лавка, пацану 20 лет, не очень-то его лавка прельстит.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЧМ-2026, возвращение Кержакова к работе, перенос дерби «Спартак» – «Динамо» и другие новости
00:57
Ловчев одним прилагательным оценил тренерский уровень Карпина
00:03
3
«Зенит» заявил, что 2 его игрока выступят за Бразилию на ЧМ-2026
Вчера, 23:36
2
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
7
«Зенит» зимой может лишиться трех основных игроков
Вчера, 23:15
3
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
Вчера, 22:19
3
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 22:09
24
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
Вчера, 21:55
2
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Все новости
Игнатьев определил лучшего российского тренера
00:33
«Акрон» с опозданием вылетел на игру с «Зенитом»: «Сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу»
Вчера, 23:00
6
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Дзюбу назвали главной звездой РПЛ
Вчера, 21:51
3
Спартаковец Ву объяснил, зачем учит русский язык: «Это уважение к клубу и России»
Вчера, 21:39
3
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Мостовой: «К сожалению, я не нужен нашему футболу»
Вчера, 21:09
41
РПЛ. «Ахмат» минимально обыграл «Оренбург» (1:0)
Вчера, 20:53
5
Корнеев выявил странное явление в российском футболе
Вчера, 20:13
1
Губерниев рассказал, какое пиво предпочитает
Вчера, 19:39
13
Батраков объяснил, почему не перейдет в другой российский клуб
Вчера, 19:27
6
Жена Карпина прояснила отношения мужа с Гусевым
Вчера, 18:48
4
«Краснодар» хочет купить полузащитника «Локомотива»
Вчера, 18:38
1
Пономарев оскорбил игроков «Динамо»
Вчера, 18:25
4
Карпин был против Гусева в своем штабе в «Динамо»
Вчера, 18:13
9
Кисляку предрекли трансфер в «Зенит»
Вчера, 17:44
13
У «Спартака» потребовали миллиард рублей за футболиста «Акрона»
Вчера, 17:26
24
Список дисквалифицированных на 18-й тур РПЛ
Вчера, 17:15
Ещенко определил фаворита матча «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 17:06
7
Умяров назвал человека, в теле которого он хотел бы побывать
Вчера, 16:28
14
«Спартак» ведет переговоры по трансферу воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:15
12
ЦСКА предложил полмиллиарда рублей за 18-летнего игрока «Акрона»
Вчера, 16:09
8
Тюкавин – о переходе Денисова из «Спартака» в «Динамо»: «Буду рад, русский парень»
Вчера, 16:01
3
«Его заставили»: Бубнов отреагировал на извинения Гусева перед Карпиным
Вчера, 15:26
4
В Италии рассказали, почему никто не покупает Сперцяна из «Краснодара»
Вчера, 15:06
4
«Это не вопрос денег»: Генич объяснил уход Баринова из «Локо» в ЦСКА
Вчера, 14:40
7
«Успехов, Валера»: Романцев прокомментировал уход Карпина из «Динамо»
Вчера, 14:26
3
Тюкавин высказался о возможном отъезде в Европу летом
Вчера, 14:21
3
Все новости
