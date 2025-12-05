Кисляку предрекли трансфер в «Зенит»

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин прокомментировал итоги премии «Первая пятерка».

Автор высказался о будущем игроков, попавших в топ-5 премии.

«Вижу так: Кисляка заберeт «Зенит» следующим летом, предложив суперусловия. Тем более в ЦСКА приходит Баринов.

Глебов останется в ЦСКА в статусе полулидера.

Пестрякова тоже поднимут до уровня «Динамо».

Игорь Дмитриев – сложно. Не уверен, что в «Спартаке» он будет получать достаточно времени, хоть и хорош. Может, лучше в основу «Рубина»?

Матвей Лукин пойдет сниматься в кино. Как ЦЗ он все-таки он пока спорный», – написал Зимин.