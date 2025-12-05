Кисляку предрекли трансфер в «Зенит»

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин прокомментировал итоги премии «Первая пятерка».
Автор высказался о будущем игроков, попавших в топ-5 премии.
«Вижу так: Кисляка заберeт «Зенит» следующим летом, предложив суперусловия. Тем более в ЦСКА приходит Баринов.
Глебов останется в ЦСКА в статусе полулидера.
Пестрякова тоже поднимут до уровня «Динамо».
Игорь Дмитриев – сложно. Не уверен, что в «Спартаке» он будет получать достаточно времени, хоть и хорош. Может, лучше в основу «Рубина»?
Матвей Лукин пойдет сниматься в кино. Как ЦЗ он все-таки он пока спорный», – написал Зимин.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина