Аршавин объяснил, почему лучшим футболистам России трудно уезжать за границу

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о перспективах полузащитников Матвея Кисляка из ЦСКА и Алексея Батракова из «Локомотива» в Европе.
«Я думаю, что Кисляков и Батраков смогут [проявить себя за границей]. Вижу ли я проблему в том, что другие российские игроки себя не проявляют? Да нет, не вижу. У [Александра] Головина же это получается. Просто лучшим игрокам трудно уезжать [из России], потому что здесь они получают такие зарплаты, которые не потянут европейские клубы», – сказал Аршавин.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за красно-зеленых 22 матча, забил 14 голов, отдал 5 передач.
- 20-летний Кисляк в текущем сезоне сыграл за красно-синих в 26 встречах, отметился 5 голами и 5 ассистами.
Источник: РИА «Новости»