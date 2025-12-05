«Краснодар» хочет купить полузащитника «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас вскоре может покинуть Москву.

«Краснодар» хочет приобрести футболиста «Локомотива» Артeма Карпукаса.

Но сделать это будет довольно трудно – 23-летний полузащитник является одним из основных игроков «железнодорожников» и вряд ли Михаил Галактионов захочет его отпускать», – написал источник.