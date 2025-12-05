«Краснодар» хочет купить полузащитника «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас вскоре может покинуть Москву.
«Краснодар» хочет приобрести футболиста «Локомотива» Артeма Карпукаса.
Но сделать это будет довольно трудно – 23-летний полузащитник является одним из основных игроков «железнодорожников» и вряд ли Михаил Галактионов захочет его отпускать», – написал источник.
- 23-летний уроженец Алтайского края стоит 6 миллионов евро.
- Контракт до лета 2027 года.
- В 15 матчах сезона РПЛ у Карпукаса 1 ассист.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»